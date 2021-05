Questa idea è una divertente idea di riciclo creativo se si hanno diversi vasi in terracotta inutilizzati soprattutto di altezza 35-40 cm. In questo caso ci basterà riutilizzare quattro vasi delle medesime dimensioni e inizieremo a comporre la base del nostro tavolo tenendo sempre presente il budget da non sforare di 17,50 euro.

Il primo passo è lavarli accuratamente con un un’idropulitrice o con il tubo d’irrigazione. Meglio, inoltre, passarvi una spugna con un’emulsione di detersivo per i piatti al fine di eliminare eventuali residui di terra incrostata. A questo punto sciacquiamo nuovamente.

Entriamo nel vivo dei lavori e spieghiamo come creare un tavolo da giardino con i vasi in terracotta e un asse in legno spendendo 21,50 euro.

Come creare un tavolo da giardino con i vasi in terracotta e un asse in legno spendendo 21,50 euro

Mettiamo un vaso con l’imboccatura rivolta verso il basso e il fondo verso l’alto.

Cospargiamo il fondo con una colla attaccatutto, o meglio con una colla epossidica bicomponente, di circa 7 euro.

Il nostro budget è calato a 14,50 euro.

Ora, però, dobbiamo incollarvi un altro vaso in terracotta. Facendo coincidere il fondo con quello del secondo vaso ottenendo una specie di clessidra.

Ripetiamo l’operazione per altre tre volte e avremo le nostre gambe del tavolo.

Ora dobbiamo acquistare la tavola di OSB che sarà il piano del nostro tavolo. Una tavola di dimensioni 120 x 40 cm si trova in commercio a un prezzo massimo di 9 euro.

Con la medesima colla andremo a incollare la tavola alle quattro gambe di terracotta.

Lasciare in posa, mettendovi sopra un peso come dei mattoni o dei libri pesanti.

Il ripiano deve fare ottima presa con i supporti prima di utilizzarlo.

Ci restano 5,50 euro per acquistare un colore spray con cui dipingere tavola e gambe in terracotta o solo la tavola.

È meglio sempre preferire un colore opaco in modo da coprire il composto di OSB.

Ricordiamo che il materiale OSB è solo un’opzione. E si può tranquillamente sostituire con un lamellare di abete. Il costo potrebbe aumentare di una decina di euro.

Ecco spiegato, dunque, come creare un tavolo da giardino con i vasi in terracotta e un asse in legno spendendo 21,50 euro.