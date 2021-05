Esistono alcune tecniche utilizzate per risolvere i problemi di casa che si rivelano sorprendenti per l’incredibile efficacia e, soprattutto, per la facilità con cui si mettono in pratica. Infatti siamo spesso abituati a pensare che per liberarci delle problematiche che ci danno pensiero ci vogliono tanto tempo e altrettanta fatica. E purtroppo in tantissimi casi abbiamo ragione. Ma qualche volta invece veniamo felicemente smentiti. E ovviamente quello che presenteremo nel prossimo paragrafo ne è un esempio. Difatti scopriamo come mai è sorprendente il perché in tantissimi lasciano due palloncini colorati ai lati del balcone.

Tutto è versatile

Abbiamo avuto diverse occasioni per dirlo e nonostante ciò non ci stanchiamo di ripeterlo, mai considerare un oggetto esclusivamente per l’utilizzo con cui l’acquistiamo. Qualsiasi strumento in casa, come anche ogni alimento che popola la nostra cucina, può e deve essere usato anche in altri modi rispetto a quelli che conosciamo. Per far questo ovviamente non possiamo inventarceli, ma dobbiamo scoprirli. Ed è proprio quello che vogliamo fare in questo articolo. Vediamo dunque in che modo è sorprendente il perché in tantissimi lasciano due palloncini colorati ai lati del balcone.

La forza del vento

Oggi prendiamo come esempio i palloncini, andando a dimostrare come siano ben più di un semplice strumento di svago per noi e per i nostri figli. Infatti il palloncino, soprattutto se colorato, può a nostra grande sorpresa tornarci utile contro quello che, in questo periodo, rappresenta per molti il problema dei problemi. Ovvero la presenza di piccioni, merli e altri uccelli su terrazzi e giardini. Infatti, così come abbiamo presentato qui l’ottima efficacia della scultura del falco come dissuasore per questi animali, anche un palloncino colorato risulta ideale per questo scopo.

Il motivo per cui funziona è semplice. Gli uccelli, piccioni in primis, sono spaventati da tutto ciò che presenta colori sgargianti e si muove. In quanto, ovviamente, non riescono a distinguerlo da un possibile predatore. Proprio per questo i palloncini dal colore acceso e vivace, muovendosi grazie alla forza del vento, allontaneranno in un attimo queste fastidiose presenze. Non ci resta che provare e vedere se funziona.