Uno degli elettrodomestici più usati dalle casalinghe e non solo, il forno: è un alleato prezioso per la cottura dei nostri cibi. Con esso infatti è possibile creare delle ricette favolose, anche in versione light.

Eh già la cottura al forno è una valida e salutare alternativa alla frittura. Un esempio eccezionale è rappresentato dalle patate al forno che sono una squisita e gustosa alternativa a quelle fritte. A proposito, per conoscere tutti i segreti per avere delle patate al forno croccanti fuori e morbide dentro cliccare qui.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma per una cottura al forno perfetta e gustosissima sono questi gli straordinari segreti con cui dire addio al dilemma forno statico o ventilato.

Quante volte ci è capitato di preparare qualche pietanza al forno e al momento di infornarla non sapere che modalità scegliere. Ed ecco che arriva la fatidica domanda: forno ventilato o statico?

Differenze tra la cottura statica e ventilata

La prima vera differenza sta nella diffusione del calore che determina i tempi di cottura differenti. Infatti, la modalità ventilata prevede 20°C in meno rispetto alla modalità statica.

La modalità statica propaga il calore da uno o più lati del forno e la cottura non è uniforme, ma è più lenta e delicata, ideale per i lievitati come pasta, pane, pizza, brioches.

La modalità ventilata è munita di una ventola che propaga il calore in modo più uniforme e veloce in ogni parte del forno. Per tanto la cottura è più veloce ed uniforme, ideale per una cottura croccante fuori e morbida dentro.

La scelta nella modalità di cottura dipende da ciò che si sta cucinando, in realtà anche un po’ dai gusti.

Scegliere il forno ventilato per cucinare:

paste al forno;

arrosti di carne e pesce al cartoccio;

verdure ripiene;

biscotti e crostate.

Preferire la modalità statica per cucinare:

dolci lievitati, come ad esempio il pan di Spagna;

pizza e focacce;

pane.

Segreti utili

Se in casa abbiamo il forno con la sola modalità ventilata possiamo comunque ottenere una cottura come nel forno statico. Basterà spennellare la superficie di un prodotto lievitato con un liquido così da evitare una cottura troppo veloce, che impedirebbe una buona cottura interna e causerebbe invece la formazione di crosticine bruciacchiate.

Inoltre è fondamentale non dimenticarsi, soprattutto nella cottura dei lievitati, di preriscaldare il forno.

Dunque, per una cottura al forno perfetta e gustosissima sono questi gli straordinari segreti.