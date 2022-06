Non è detto che servano tanti soldi per rinnovare un qualsiasi ambiente della casa. Rivoluzionare completamente una stanza richiede inevitabilmente tempo e denaro, certo. Delle volte, però, sono sufficienti pochi pezzi di design per cambiare completamente volto alla nostra casa. Un suppellettile originale da posizionare in salotto o una vecchia scala che diventa portasciugamani. Con qualche piccola aggiunta, possiamo personalizzare anche la casa più anonima e renderla accogliente. In questo ci viene di grande aiuto il riciclo e l’utilizzo di oggetti vintage. Grazie a questa filosofia antispreco possiamo scovare pezzi incredibili e risparmiare un sacco di soldi.

Come creare un mobile bagno o un comodino in poche mosse con queste idee creative e utilizzando materiali di riciclo

Oggi ci concentreremo su una zona della casa spesso un po’ trascurata, anche per questioni di spazio. Non tutti, infatti, hanno la possibilità di avere grandi bagni arredati alla perfezione. Se si ha qualche soldo in più da investire sull’arredamento, ci si concentra in genere su salotto e cucina. Per questo, il bagno delle volte non viene terminato per tanto tempo o viene arredato con mobiletti di fortuna. Perché, però, non cambiare questa tendenza e personalizzarlo con alcuni mobili originali, fatti con le nostre mani?

Più spazio per riporre tutto ciò che ci serve

La classica colonnina con due mensole o il sotto lavabo non sono sufficienti per riporre tutto quello che ci serve. Soprattutto se il bagno è anche zona lavanderia, cosa molto comune in tante case. Non sappiamo mai dove riporre le scorte di carta igienica, i detersivi per la pulizia o del bucato. Allora perché non realizzare un mobiletto su misura con le nostre mani?

Possiamo usare delle cassettine di legno, tipo quelle della frutta, e impilarle sotto il lavandino. Carteggiamole e fissiamole con dei chiodi una sull’altra, così per renderle più stabili.

Possiamo anche usare dei vecchi bauli o due portapane in legno e incollarli tra loro con della colla apposita. In un secondo avremo un mobiletto bagno originale con tanto di sportellino. In realtà, possiamo utilizzare queste soluzioni anche come comodini per la camera da letto. Possiamo anche riciclare i listelli di un vecchio pallet e costruire dei contenitori. Con i pallet si possono creare davvero molto oggetti diversi, non solo fioriere o divanetti.

Insomma, ecco come creare un mobile bagno o un comodino sfruttando materiali di scarto o di recupero. La sostenibilità è un argomento sempre più importante per dare una mano all’ambiente anche in modo furbo. Una volta creato il nostro mobiletto, possiamo cimentarci in un piano lavabo molto originale. Tutto ciò che ci serve è una lastra di vetro e una vecchia macchina da cucire della nonna.

