Le piante, oltre a essere molto belle da vedere, hanno una grandissima qualità. Basta posizionarne anche una molto piccola in casa ed ecco che rendono subito l’ambiente confortevole. Quel tocco di verde è necessario per creare l’atmosfera giusta e lo sappiamo bene. Spesso e volentieri, però, non abbiamo proprio il tempo di prendercene cura o, anche provandoci, abbiamo notato che il pollice verde è qualcosa che ci manca.

Questo non significa che dobbiamo rassegnarci e acquistare per forza solo piantine finte per avere un tocco di verde. In realtà, basta conoscere le piante giuste che non ci faranno disperare e che potremo far crescere rigogliose senza troppe cure. Oggi ne vedremo ben 5 che si adattano a qualsiasi avversità e che possiamo acquistare senza preoccuparci di farle marcire.

Sono splendide, decorative e resistenti al caldo e al freddo queste 5 meravigliose piante da appartamento

Se vogliamo un tocco di colore senza troppe pretese, scegliamo la saintpaulia, chiamata anche violetta africana. Questa piantina ama la luce solare e richiede un po’ di innaffiature, ma nulla più perché è molto resistente. Produce fioriture abbondanti più volte l’anno e dà un tocco di colore anche agli ambienti più spogli.

Passiamo, poi, all’aspidistra, la pianta ideale anche per i pollici neri a cui nessuna pianta sopravvive. Originaria delle foreste della Cina, ha delle foglie verdissime e lanceolate molto resistenti. Diverse sono le varietà in commercio, la più famosa forse è la aspidistra elatior, detta pianta “di piombo/di ghisa”. Si è guadagnata questo soprannome proprio grazie alla sua resistenza a qualsiasi avversità. Ha bisogno di poca luce e poca acqua per crescere in altezza e super rigogliosa.

Altre 3 perfette per salotto o cucina

La calathea makoyana è la pianta ideale per chi cerca una sorta di pianta complemento arredo. Le sue foglie dalle striature amaranto danno personalità ad ogni angolo in cui la posizioniamo. Ideale al posto del solito tronchetto della felicità, che ormai vediamo un po’ ovunque. Questa è solo una delle alternative alle classiche piante che troviamo dal fioraio o in vivaio.

Le ultime due piante sono entrambe epifite, parliamo della bromelia e della Rhipsalis baccifera. La bromelia, in realtà, comprende varie cultivar una più bella dell’altra. Ha bisogno di poca luce per crescere rigogliosa, ma ama l’umidità, quindi meglio innaffiarla spesso. La Rhipsalis baccifera, invece, viene chiamata anche cactus vischio ed è molto particolare. Si riempie di bacche sui toni del bianco ed è perfetta su una mensola essendo a tendenza ricadente.

Insomma, cosa desideriamo di più, sono splendide, decorative e resistenti al caldo e al freddo. Possiamo tenerle in casa oppure posizionarle su balconi e terrazzi in tutta tranquillità. Proprio come le piantine aromatiche, ma cresceranno sicuramente più folte e daranno un tocco in più all’arredamento.

