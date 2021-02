Può succedere ogni tanto che la parte superiore della torta venga male. E magari questo succede proprio quando ci sono ospiti a cena oppure a pranzo. Non serve andare nel panico, perché tutto si può risolvere. Le torte fatte in casa sono veramente deliziose, ma volte queste possono venire fuori dal forno esteticamente bruttine. Per fortuna ci sono 2 trucchi per rimediare al sopra della torta venuto male senza andare nel panico.

La torta gonfia, storta e con la cupola

Bene, abbiamo fatto la nostra torta, con la copertura bella croccante e piatta. Ma tirandola fuori dal forno questa è tutt’altro che piatta. Infatti la parte superiore della torta è gonfia, sfaldata e con delle crepe. Per fortuna esistono 2 trucchi per rimediare al sopra della torta venuto male senza andare nel panico. In questo modo la nostra torta sarà salva e anche il nostro dessert.

Cosa fare per rimediare

Il primo trucco è quello più logico. Cioè tagliare la parte superiore che sporge e in questo modo si avrà il sopra della torta piatto e pronto per essere coperto da cioccolato o altro. È un po’ un dispiacere perché si va a tagliare via una parte della torta. Ovviamente non si butterà via, si potrà mangiare in un secondo momento, magari a colazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il secondo trucco

Il secondo trucco è quello invece che salva tutta la torta e non vi sarà bisogno di tagliare nulla. Il procedimento è abbastanza facile. Quando si tira fuori la torta dal forno bisogna capovolgerla e posizionarla magari su un tagliere. Se lo si desidera sopra si può aggiungere un peso. Ora bisogna aspettare che la torta si freddi, lasciandola sempre in questa posizione. Tramite il calore e la forza di gravità, una volta freddata, la parte superiore della torta sarà piatta pronta per essere mangiata.

Approfondimento

Se la carbonara non viene bene è perché si commette questo errore.