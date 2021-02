Recentemente è stata resa nota la notizia secondo cui alcuni tipi di piante potrebbero purificare l’aria delle nostre case. In questo caso, basterà sapere quali scegliere per cercare di sfruttarne al massimo tutte le proprietà. Inoltre, avere una bellissima pianta in casa, renderà il nostro appartamento ancor più raffinato ed accogliente! Oggi noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo aiutare i nostri lettori nella scelta, proponendo un’opzione perfetta per qualsiasi tipo di appartamento.

Allora, vediamo qual è la pianta da avere in casa che aiuta a respirare meglio e che ha bisogno di poca luce.

Il Clorofito e le sue proprietà

Il Clorofito, o Falangio, è una pianta ideale da possedere nel proprio appartamento. Questo perché è capace di liberare l’aria da alcuni inquinanti spesso presenti tra le mura domestiche. Grazie alla sua azione, l’aria del nostro appartamento sarà totalmente purificata e noi potremo tornare a respirare bene e senza alcun problema! Ma, affinché dimostri tutto il suo potenziale, il Clorofito deve essere curato in un certo modo. Basterà seguire dei semplici passaggi per assicurarci che la nostra pianta riceva le giuste attenzioni.

Come prendersene cura

Mettiamo questa pianta in un vaso e assicuriamoci che il terriccio sia ben drenante. Inoltre, cerchiamo di posizionare la pianta in una zona ombreggiata, che non sia costantemente illuminata in modo diretto dalla luce solare. In più, dobbiamo assicurarci che l’umidità attorno alla pianta sia sempre costante e soprattutto che le temperature rimangano tra i 10 e i 27 gradi visto che il Clorofito mal sopporta il freddo. Innaffiamola con acqua distillata una volta al giorno e controlliamo ogni tanto che il terriccio sia umido ma non eccessivamente impregnato!

Dunque, ecco la pianta da avere in casa che aiuta a respirare meglio e che ha bisogno di poca luce! In più, la sua bellezza renderà il nostro appartamento più grazioso ed elegante!

