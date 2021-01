Il make-up non basta per dare alla nostra pelle un aspetto giovane e radioso. Se fondotinta, primer e blush sono degli ottimi alleati, non bisogna dimenticarsi dell’importanza della skincare. Tutto, infatti, parte dalla cura della nostra pelle.

Per la zona contorno occhi vale lo stesso identico discorso. Trucchi come i correttori possono aiutare a ridurre occhiaie e rughe. Ma per avere pelle bella e giovane ci si deve affidare a una buona skincare routine. L’utilizzo di creme e sieri contorno occhi è molto consigliato. Questi sono ottimi alleati per combattere borse, occhiaie e prime rughe! Ecco come sembrare più giovani e riposati con questo siero contorno occhi fai-da-te.

Il siero fai-da-te super efficace

Gli ingredienti base del siero contorno occhi fai-da-te sono solamente tre. Combinati, questi riescono a idratare profondamente la pelle e a ridurre l’aspetto delle prime rughe. La vitamina E è il nostro primo ingrediente. È ottima per idratare la pelle e la sua azione antirughe la rende perfetta per il nostro contorno occhi. La proprietà antiossidante della vitamina E, invece, aiuta a combattere l’invecchiamento della pelle.

L’olio di rosa canina è un potente alleato contro pelle secca e rughe. Possiede infatti proprietà tonificanti che rendono la nostra pelle elastica. Come la vitamina E, l’olio di rosa canina è antiossidante e quindi aiuta a contrastare le prime rughe del viso.

L’ultimo ingrediente è l’olio essenziale di incenso. Le sue proprietà benefiche sono davvero tante. Per esempio, l’olio essenziale di incenso aiuta la rigenerazione della pelle e ritarda la comparsa delle rughe. Attenzione però: usiamo questo olio essenziale solo se la nostra pelle non è particolarmente sensibile. Se lo è, evitiamo di aggiungerlo al contorno occhi fai-da-te.

Sembrare più giovani e riposati con questo siero contorno occhi fai-da-te

Fare questo siero contorno occhi è facile e veloce. Prima di tutto bisogna attrezzarsi con un botticino roll on. Riempiamo metà del botticino con l’olio di vitamina E. Quindi finiamo di riempirlo con l’olio di rosa canina. Se non abbiamo la pelle particolarmente sensibile, aggiungiamo 10 gocce di olio essenziale di incenso. Per mescolare il tutto basterà chiudere il botticino e agitarlo delicatamente.

Quindi applichiamo il nostro siero contorno occhi fai-da-te mattina e sera dopo aver pulito il viso. Passiamo il roll on all’altezza dell’osso che sentiamo poco sotto i nostri occhi. Quello è il punto più adatto!