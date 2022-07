Le belle giornate estive non sono ideali solo per andare a fare un bagno a mare o in piscina, ma permettono di poter organizzare picnic e mangiate all’aperto. A pranzo o a cena è davvero rilassante poter invitare gli amici per fare una piacevole e deliziosa grigliata e chiacchierare tra un boccone e l’altro. Non è indispensabile avere giganti spazi esterni, basta un piccolo angolo dove riporre griglia e barbecue, per passare delle ore in compagnia.

Spesso rinunciamo ad acquistare una griglia da giardino, perché pensiamo non la sfrutteremo abbastanza. Eppure, è comoda per poter fare cotture veloci e uniche e imbastire un menù a base di carne, pesce o verdure. I costi non sono economici, in base al prodotto che scegliamo, potrebbero essere abbastanza importanti.

Come costruire un barbecue fai da te portatile con oggetti riciclati e 1 idea in muratura per improvvisare grigliate

Se vogliamo divertirci e dedicare del tempo al fai da te, potremmo creare una griglia utilizzando materiali di riciclo, senza spendere troppo. Un modo per improvvisare una giornata tra amici e cuocere qualcosa di buono e invitante.

Se utilizziamo un vecchio barile metallico, faremo un figurone in giardino e, se di dimensioni medie, potremmo trasportarlo facilmente ovunque. Chiediamo presso qualche negozio specializzato di tagliare il barile a metà, per lungo, così da avere la base e il coperchio. Scegliamo un colore per verniciare la superfice esterna e renderlo un elemento d’arredamento originale. Fissiamo quindi la base a un sostegno, usiamo delle barre di metallo o vecchi tubi creando una X e con delle viti fermiamo la struttura.

In alternativa, potremmo sfruttare vecchi cavalletti in ferro o in legno per sostenere il barile.

Puliamo e levighiamo per bene l’interno del nuovo barbecue e passiamo uno strato di antiruggine. Uniamo quindi il coperchio alla base con delle semplici cerniere da avvitare, incolliamo un manico riciclato sulla parte superiore per agevolare l’apertura. Non resterà che inserire sopra una griglia delle stesse dimensioni per improvvisare una grigliata da chef.

Altre soluzioni

Se invece la grigliata è intima e non abbiamo bisogno di grandi barbecue, realizziamone uno portatile con una semplice teglia o lattina di alluminio. Nel primo caso basterà usare una classica teglia rettangolare dove posizionare la carbonella, posizioniamo dei bastoncini di legno per cuocere piccole porzioni di cibo.

Per grigliare un hot dog tagliamo a metà la lattina e adagiamo wurstel o bacon con uno spiedo di metallo per farlo cuocere.

Qualora volessimo adoperare qualche mattone avanzato, non sarà difficile costruire un barbecue in muratura. È possibile trovare online diversi tutorial che spiegano come costruire un barbecue fai da te portatile o con dei vecchi mattoni in terracotta. Recuperiamone un po’ e creiamo una base a “U” legando i mattoni con della malta o cemento. Posizioniamo alcuni mattoni negli ultimi strati di traverso, in modo che potremo appoggiare una o più griglie, più la base per la carbonella.

