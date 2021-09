Dopo lo stop dell’anno passato, sono tante le coppie che si sono sposate in questo periodo, oppure che stanno per celebrare il matrimonio da qui a poco. Finalmente, anche il settore matrimoni e cerimonie è ritornato al lavoro. Ovviamente, seguendo alla lettera tutte le disposizioni e controllando rigorosamente il Green Pass. Quindi, è ricominciato il tran tran della scelta dell’abito e degli accessori. Ma per quest’anno, invece, della solita borsetta a tracolla o pochette scegliamo qualcosa di diverso.

Ecco perché questo è l’accessorio chic ed elegante che dovremmo avere tutti nell’armadio

Quando si scelgono gli accessori da abbinare al nostro stupendo abito da cerimonia si presenta sempre lo stesso problema. Non sappiamo mai cosa prendere e cominciamo a cercare insistentemente su internet. Meglio accessori dorati o argentati che sono sempre eleganti? Oppure rischiamo con accessori più particolari dai colori accesi o addirittura pastello?

Il colore non è l’unico enigma

Quando si parla di borse, in genere, il problema che si presenta è sempre uno: la capienza. Le borse più belle ed eleganti sono sempre troppo piccole. Il nostro telefono non ci entra e neanche il pacchetto di fazzoletti, fondamentale in questi casi. Ecco la soluzione di tendenza che è anche molto pratica. Scegliamo una clutch.

Le clutch non sono molto grandi, questo è vero. Ma il modello di cui parliamo oggi ha la dimensione giusta per contenere tutto il necessario. Portacarte, telefono, pacchetto di fazzoletto, rossetto e mascherina. Portata alla ribalta da Alexander McQueen questa clutch è davvero stupenda. La cosa che la contraddistingue è l’impugnatura molto particolare. Infatti sembra una sorta di tirapugni ad anelli.

Comoda da portare combacia perfettamente con la nostra mano. Non sarà una fatica tenerla e portarcela in giro tutto il giorno. Dai vari colori si può scegliere semplice o con delle trame più complesse. Il prezzo è sicuramente alto perché si tratta di un brand di lusso. Ma è possibile trovare delle varianti anche di marchi più economici. Basterà solo cercare qua e là tra negozi fisici e online. Ma vale davvero la pena acquistarne una se vogliamo fare bella figura! Una clutch stupenda tra le mani e una bellissima acconciatura di lusso e siamo pronte per brillare.

Quindi, ecco perché questo è l’accessorio chic ed elegante che dovremmo avere tutti nell’armadio. Non solo per le cerimonie o i matrimoni, questo accessorio è perfetto anche per una serata galante. Con questa clutch originale attireremo tutti gli sguardi e ci invidieranno tutti.

