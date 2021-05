Riprogettare e ristrutturare un bagno non è un lavoro semplice. Si cerca sempre il giusto equilibrio tra estetica, praticità e funzionalità.

Non sempre questo risulta facile. Il problema, si pone principalmente per chi abita in case ed appartamenti non di recente costruzione.

I bagni di queste abitazioni, spesso hanno il problema dei tubi a vista, antiestetici da vedere. Abbiamo due modi per eliminarli. Demolire e ricostruire il bagno, o nasconderli.

Infatti con qualche piccolo trucchetto, i tubi, posso essere coperti e nascosti con stile ed eleganza.

I tubi che troviamo in bagno sono quelli della rete fognaria, del sistema di riscaldamento e le tubature dell’acqua. Ecco 4 idee geniali e furbe per nascondere i tubi a vista e avere un bagno ordinato, elegante e ammirato da tutti.

Comprare un mobile bagno

Comprare un mobile per il bagno è ottima soluzione per coprire le tubature che si trovano sotto al lavello. Il mobile, in oltre, sarà molto utile per riporre gli asciugamani e i prodotti di uso quotidiano.

Scegliere sanitari sospesi

Ideali per nascondere la cisterna e le tubature nel muro. I sanitari sospesi sono eleganti, raffinati e pratici. Essendo rialzati dal pavimento, permettono una pulizia più veloce.

Scegliere un lavello con la colonna

Non è sempre possibile sostituire il semplice lavello, con un mobile più strutturato. Spesso il bagno è piccolo e non riusciamo a recuperare lo spazio necessario. Oppure il budget a disposizione non lo consente. Optiamo perciò, per acquistare un lavello con la colonna. Semplice da montare ma molto utile per nascondere i tubi antiestetici.

Utilizzare il cartongesso

Una soluzione perfetta, per chi non vuole rompere muri e pavimento. Ottima opzione, pratica ed economica, per coprire le tubature che corrono sui muri. Facciamo attenzione, però, il cartongesso è una soluzione ideale per i bagni di grandi dimensioni.

Ecco finalmente svelate le 5 idee geniali e furbe per nascondere i tubi a vista e avere un bagno ordinato, elegante e ammirato da tutti.