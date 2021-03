Lavare le tende è la cosa più difficile da fare. In particolare, parliamo delle tende grandi e non delle tendine da finestra molto piccole. Entrando in casa se una tenda non è pulita si vede subito. Vediamo come avere tende a pannello come nuove, lavate e profumate con il sapone delle nonne. Soprattutto con il primo sole se le tende sono sporche o piene di polvere salta subito all’occhio. Come fare per renderle luminose e senza polvere? Se prendiamo come modello le tende a pannello il lavaggio lo si immagina ancora più difficile ma in realtà non è cosi. Ci vengono in soccorso i vecchi metodi delle nonne che sono davvero una risorsa in molte situazioni. Scopriamo allora come fare ad avere tende a pannello come nuove, lavate e profumate con il sapone delle nonne. Questo tipo di tende sono molto pratiche e usate e scelte accuratamente completano l’arredamento.

Tessuto sintetico

Le tende a pannello possono avere un tessuto sintetico o naturale e si possono lavare a mano o in lavatrice. Importante è rispettare la temperatura che deve essere di 30 gradi. Nel caso del tessuto sintetico, per lavarle si può usare il sapone di marsiglia e l’ammorbidente. Nel caso del lavaggio in lavatrice non si deve attivare la centrifuga.

Tessuto naturale

In questo caso il lavaggio deve essere fatto rigorosamente a mano. I tessuti naturali possono reagire inaspettatamente in lavatrice. Allora per non rischiare rimbocchiamoci le maniche e usiamo gli stessi prodotti e quindi sapone di marsiglia e ammorbidente. Questo tipo di tende non ha bisogno della stiratura. Se stese in uno spazio ampio si mostreranno perfettamente stirate.

Macchie

Si tenga conto che in tutti i due lavaggi, se ci sono delle macchie ostinate bisogna compiere un passaggio in più. È necessario agire sulla macchia con i prodotti smacchianti appositi o se si riesce anche solo con il sapone. Solo dopo questa operazione si potranno mettere in lavatrice o proseguire con il lavaggio a mano.

Se si seguono questi piccoli accorgimenti non sarà difficile raggiungere un ottimo risultato. Una volta asciutte si presenteranno nuove e belle come prima.