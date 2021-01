Il compimento della maggiore età e con esso il passaggio alla vita adulta, è un traguardo di vita ambito e sognato da moltissimi teenager. Compiere 18 anni significa anche un’altra cosa: prendere la patente.

Come funziona il meccanismo dei punti sulla patente

Dal luglio del 2013 è entrata in vigore la patente a punti. Ognuno di noi parte da una base di 20 punti, che nel corso della vita potranno salire o azzerarsi. Ogni automobilista risponde in prima persona delle proprie azioni, accumulando 2 punti per ogni biennio in cui non si commettono infrazioni. La soglia massima di punti che si possono avere sulla patente è di 30 punti.

Qualora ci fossero dubbi sul numero di punti in nostro possesso, come controllare il saldo dei punti ancora in possesso sulla patente?

App iPatente

La tecnologia come al solito ci consente di monitorare, ovunque vogliamo e in tempo reale la situazione corrente dei punti. L’applicazione iPatente, disponibile sia per Ios che Android, consente di fotografare la situazione attuale della nostra licenza di guida. Oltre al saldo dei punti si può monitorare anche la validità della revisione e evitare di incappare in sanzioni amministrative spiacevoli.

Numero di telefonia fissa

Una modalità velocissima e facilissima, da mettere in pratica su come controllare il saldo dei punti ancora in possesso sulla patente è chiamare l’apposito numero, raggiungibile solo dal fisso, 848 782 782. Per chi non è un assiduo frequentatore del web può ricorrere ad un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Portale dedicato

Esiste un portale informatico interamente dedicato al controllo dei punti persi e di quelli ancora in nostro possesso. Sul sito ilportaledellautomobilista.it è possibile reperire tutte le informazioni utili a chiarire ogni dubbio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cura personalmente questo sito, garantendo la massima trasparenza.

Seguendo questa breve guida, si riuscirà a raggiungere l’obbiettivo prefissato in modo agile e sicuro.