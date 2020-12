La maggiore età segna una svolta nella vita di tutti e si inizia a percepire la voglia dell’indipendenza. Al compimento dei 18 anni resta la patente il traguardo più importante. Il Centro Studi di AutoScout24 ha fatto un’indagine sui giovani utenti neo-automobilisti dai 18 ai 24 anni. Nel 2019, 573.846 hanno conseguito la patente di categoria B. Questa platea è contrassegnata per la maggior parte da giovani che vogliono essere finalmente autonomi e poter gestire il proprio tempo.

Infatti la patente viene vista come una conquista personale o un mezzo per viaggiare. La Generazione Z non pensa minimamente di prendere i mezzi pubblici ma predilige l’auto per gli spostamenti quotidiani.

Come si sentono i giovani alla guida?

I giovani da 18 a 24 anni si sentono sicuri, attenti, prudenti, calmi alla guida. Una curiosità, traspare dall’indagine: nessuno ha dichiarato di sentirsi insicuro alla guida. Però, c’è chi non ha nascosto di essere spericolato e incosciente, oppure di avere una guida distratta.

I timori

Una volta conseguita la patente non vuol dire sentirsi abili a fare tutto. Chi ha appena iniziato a guidare ha il timore di non riuscire a parcheggiare oppure sente la paura di investire i pedoni e di causare incidenti. Inoltre, i giovani hanno timore del traffico.

A diciotto anni è difficile avere un’auto propria. Perciò i giovani guidano prevalentemente quella di proprietà dei genitori. Ma il 28% del campione ha risposto che ha ricevuto in regalo un’auto subito dopo aver superato la prova d’esame.

Quale auto preferisce la Generazione Z

AutoScout24 ha fatto un’indagine per scoprire quale auto preferisce la Generazione Z. Nel 2020 i giovani hanno cercato notizie su determinati modelli, perché nei primi tre anni, non si possono guidare auto di grossa cilindrata. Le auto più richieste sono la Fiat 500, Volkswagen Polo, MINI One, Audi A1. Corsi e ricorsi storici, al compimento dei 18 anni resta la patente il traguardo più importante in modo da avere la libertà in tutto.