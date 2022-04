La moda corre sempre più veloce e non è semplice starle dietro. Non facciamo in tempo ad acquistare un capo che ecco uscita un’altra collezione completamente diversa. Prima vediamo ovunque pantaloni stretti e attillati, dopo poche settimane si passa a quelli a palazzo. I blazer passano da quelli strutturati e avvitati a quelli dal taglio maschile, dritto e snellente. Insomma, non c’è mai pace.

Ma se per le collezioni d’abbigliamento abbiamo capito che è bene seguire un proprio stile, abbinando quindi i capi di tendenza in modo originale e personale, così da creare un look unico. Cosa fare con gli accessori, soprattutto con le borse? Ecco, non potremmo essere più felici di sapere che torna in voga questo modello molto gettonato qualche anno fa.

Non la pochette o la tracolla, è questa la borsa di tendenza primavera estate e potremmo già averla nell’armadio

Stiamo parlando del modello a luna, o meglio, una sorta di mezzaluna. Molto di moda nei primi anni 2000, eccolo tornato sulle passerelle di tutti i più grandi brand di lusso. Controlliamo bene, potremmo rispolverare queste borse ed essere di tendenza senza spendere un euro. Ma se vogliamo comprarne una nuova, ecco qualche suggerimento sulle ultime It Bag di tendenza.

Nuove borse firmate

Partiamo, per esempio, con una delle borse più viste anche sui social, la Hobo Dior Vibe. Bellissima con la sua tracolla a contrasto e in stile trapuntato. I prezzi vanno dai 2.100 euro ai 2.900 euro, in base alla grandezza. Si tratta sempre di un investimento con le borse di lusso, questo già lo sappiamo. Scendiamo leggermente di prezzo per la Loop Bag di Louis Vuitton, prezzo 1.750 euro. Uscita da pochissimo, con tracolla in pelle e con catenella, veramente comoda. Di classe e raffinata, adatta davvero a tutte le età.

Passiamo poi ad un modello leggermente più particolare rispetto ai precedenti. Sempre forma a mezzaluna, ma questa volta pensata anche come borsa a mano. Parliamo della Fendi Fendigraphy, per la misura piccola parliamo di 2.000 euro. Bellissima hobo, decorata con lettering FENDI alla base visibile e d’effetto se portata a mano.

Quindi, non la pochette o la tracolla, ma una borsa super versatile e anche abbastanza spaziosa. Se non vogliamo spendere cifre importanti per i modelli firmati, nessun problema. Sono tanti i brand che propongono delle borse a luna a prezzi più accessibili. Una tra tutte è, ad esempio, la Borbonese, tra i 150 euro e i 200 euro. Oppure una delle varianti di Michael Kors, intorno ai 130 euro.

Come abbinarle? Sono talmente versatili che stanno bene sia con un look elegante che più sportivo. Possiamo usarle anche come borsa da cerimonia se siamo invitate ad un matrimonio. Bellissimo l’abbinamento con uno splendido abito in raso satinato, tanto di moda in questo momento. Ma per essere davvero di tendenza abbiniamole ad una raffinata slingback con tacco piramidale.

Approfondimento

Dimentichiamoci tacchi a spillo o zeppe, è questo il tacco di tendenza questa primavera che non può mancare nella scarpiera