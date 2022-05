In molti soffrono di improvvisi mal di testa, che spesso diventano insopportabili e impediscono di svolgere qualsiasi tipo di attività. Quando sono forti, infatti, creano non poco disagio e trasformano le nostre giornate in un vero inferno. Può colpire chiunque e a qualsiasi età e il dolore si diffonde in svariati punti della testa, fino ad arrivare al collo.

Oltre ad arrivare durante il giorno, senza un apparente motivo, è ancora più fastidioso quando ci svegliamo durante la notte o al mattino già con una cefalea insopportabile. Quando è terribilmente forte, potremmo perdere irrimediabilmente sonno e aprire gli occhi tra le 4 e le 9 del mattino. Molte volte colleghiamo questo disturbo al jet lag o a fattori collegabili all’umidità e colpi di fresco, ma le cause potrebbero essere altre.

Ecco perché molti appena svegli hanno il mal di testa e cosa dovremmo fare per risolvere il problema

Per curare e prevenire l’emicrania, prima ancora di riempirci di farmaci e antidolorifici, bisognerebbe risalire alla base del problema, per trovare una soluzione mirata.

Una possibile spiegazione è la cattiva qualità del sonno, quando dormiamo troppe ore, o troppo poche, o se il nostro riposo è disturbato e discontinuo. Tendiamo a sottovalutare l’importanza di dormire bene e in maniera continua, fondamentale per scongiurare l’arrivo di malesseri e di sbalzi d’umore. Per garantire una qualità del sonno ottimale, non solo dovremmo cercare di andare a letto nello stesso orario, ma anche evitare pasti esagerati appena prima di coricarci. Quindi, evitare di esagerare con l’alcol, impostare una temperatura adeguata nella camera da letto, liberarsi da ansia e stress favorendo una condizione di relax.

Il sonno, però, non è l’unico motivo, perché potremmo soffrire di ipertensione arteriosa, ovvero un’eccessiva pressione del sangue nelle arterie.

Un altro fattore da tenere in considerazione è il bruxismo, ovvero quando tendiamo a strofinare i denti durante la notte, provocando disturbi alla zona mandibolare. Senza contare che, se assumiamo durante il giorno una postura non corretta, il mal di testa al risveglio potrebbe essere una conseguenza plausibile.

Anche le apnee notturne potrebbero scatenare emicranie mattutine incontrollabili, un disturbo che necessita un’accurata indagine per risalire alle cause.

Sonni tranquilli

Ecco perché molti appena svegli hanno il mal di testa, scopriamo quale possibile causa è alla fonte del nostro disturbo, per seguire un trattamento o determinati consigli del nostro medico di famiglia.

Per ovviare all’insonnia provocata da ansia o stress, sarebbe opportuno seguire delle buone abitudini ed evitare l’uso di eccitanti, come la caffeina, prima di dormire. Beviamo delle tisane rilassanti che favoriscono il sonno e, se durante il giorno sentiamo il bisogno di fare una pennichella, non oltrepassiamo la durata di 45 minuti.

Lettura consigliata

Combatterebbe insonnia, stanchezza e dolori muscolari questa pianta ornamentale facile da coltivare e che produce dei bellissimi fiori a stella