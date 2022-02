L’olivo è un albero da frutto talmente tanto prezioso che fin dall’antichità era diffuso e molto apprezzato. Per vivere in salute ha bisogno di un clima mite, come quello tipico del bacino del Mediterraneo.

Il periodo in cui si raccolgono i suoi splendidi e piccoli frutti è in autunno, anche se possono verificarsi delle variazioni, dovuti a fattori climatici e ambientali.

L’oliva, poi, sarebbe ricca di sostanze benefiche senza eguali, fonte di beta carotene, omega 3 e 6, vitamine e sali minerali, utili a proteggere la salute dell’organismo. Promuoverebbe il colesterolo “buono” a discapito di quello “cattivo” e dei trigliceridi, contiene inoltre antiossidanti, utili a contrastare le infiammazioni.

Conservare olive nere e verdi tutto l’anno è possibile anche con queste semplici varianti dei classici sott’olio e sotto sale

Per poter godere di tutti questi benefici, non dovremmo limitare a consumare le olive solo alcuni mesi, perché esistono delle tecniche che permettono di mantenerle a lungo. In questo modo potremo avere sempre a disposizione sui nostri scaffali e dispense, per arricchire ricette golose e saporite.

I più comuni metodi di conservazione sono sott’olio e sotto sale. Nel primo caso, se disponiamo di un olio extravergine d’oliva, il risultato sarà sorprendente, basterà aggiungere poche spezie per insaporirle. Mentre preservandole sotto sale potremmo avere vantaggi a livello di sapore, infatti risulteranno poi più dolci.

Per allungare i tempi di conservazione, poi, sarebbe un’ottima idea metterle sottovuoto con l’apposito attrezzo o congelarle dentro i sacchetti per alimenti.

Tuttavia, non sono solo queste le ricette per conservare olive nere e verdi tutto l’anno, infatti si potrebbero preparare al forno per poi riporle in frigo.

Scegliamo le olive mature e sane e facciamo due incisioni prima di tenerle ammollo in acqua e sale per una settimana, cambiando spesso l’acqua. Successivamente, potremo sciacquarle aggiungendo dell’aceto bianco, poi inforniamo a 150° C, fino a che non vedremo la superfice raggrinzita. Non resterà che inserirle dei contenitori di vetro ermetici con dell’olio.

2 conserve golose

Per farle durare a lungo potremmo preparare le olive schiacciate come fanno in Sicilia.

Dovremmo togliere il nocciolo e tenerle totalmente sommerse nell’acqua per più giorni, cambiandola spesso. Mettiamole in vasetti di vetro colmi di olio, condiamo con pezzetti di sedano, carote, aglio, peperoncino, sale, pepe, riponiamo in frigorifero, dopo un giorno potremo già gustarle.

La versione delle olive schiacciate in Puglia prevede, invece, altri tipi di condimento. Intanto dovremo aggiungere del sale quando le teniamo ammollo nell’acqua, dopo una settimana potremo sciacquarle. Inseriamo all’interno del contenitore ermetico sale, peperoncino e semi di finocchio, versando fino all’orlo dell’olio EVO.

Se non le consumiamo in pochi giorni, teniamole in un luogo asciutto e senza fonti di calore e luce diretta.

