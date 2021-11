In questo periodo dell’anno passiamo molto più tempo a casa rispetto alle stagioni precedenti a causa delle basse temperature e le innumerevoli giornate uggiose.

Il mese di novembre, infatti, non è un mese amato da tutti, dal momento che ci vede costretti ad indossare nuovamente cappotti pesanti, sciarpe e maglioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Proprio per questo, molti preferiscono in questa stagione dedicarsi alla cura della casa, abbellendola in ogni dettaglio già prima dell’arrivo del Natale.

Per gli amanti delle piante potrebbe essere utile sapere che questo rampicante a forma di cuore perfetto per la casa sta spopolando per la sua bellezza.

Se il nostro obiettivo è invece aggiungere profumazione al nostro ambiente grazie ad una pianta, esiste una soluzione a cui non tutti pensano.

Casa sempre profumata e accogliente grazie a questa bellissima pianta sempreverde dall’aroma fresco e inebriante

Alcuni utilizzano dei prodotti chimici per profumare la casa o per allontanare la puzza dopo aver cucinato, esiste invece una semplice soluzione a portata di mano.

Inoltre, per la salute nostra e quella dei nostri animali domestici, sarebbe meglio optare anche per una profumazione naturale.

Per prima cosa, per avere la casa profumata sembrerebbe perfetta questa meravigliosa pianta decorativa poco conosciuta, ma anche un’altra pianta che molti tengono in giardino.

Nonostante molti non pensino all’eucalipto come ad una pianta d’appartamento, questa cresce molto bene in casa senza troppe difficoltà.

Inoltre, questa specie, oltre ad essere molto apprezzata per la sua profumazione, è perfetta anche per decorare il nostro ambiente.

Prima di posizionarla in casa bisogna sapere che per svilupparsi al meglio ha bisogno di un luogo luminoso e protetto da correnti d’aria.

Le sue foglie regalano una profumazione inebriante, in particolare nelle ore più calde della giornata. Altrimenti, potremmo anche strofinarle per far uscire la loro profumazione.

Una volta che l’avremo in casa noteremo che anche i suoi fiori, di varie tonalità a seconda della specie, sono particolarmente profumati e belli visivamente.

Anche se questa pianta non necessita di particolari cure, non dimentichiamo che l’eucalipto avrà comunque bisogno di annaffiature regolari durante tutto l’anno.

Casa sempre profumata e accogliente grazie a questa bellissima pianta sempreverde dall’aroma fresco e inebriante, reperibile anche sotto forma di olio essenziale.

Metodo alternativo

In alternativa, anche la lavanda, che è un arbusto sempreverde, oltre che per la sua bellezza estetica è apprezzatissima per il suo profumo.

Per questo motivo molte persone la mettono direttamente in casa. Altri invece utilizzano il suo olio essenziale, che è facilmente reperibile nelle erboristerie e nei negozi specializzati.

Inoltre, è utile sapere che per allontanare i pesciolini d’argento da casa basterebbe solo questo inaspettato prodotto naturale.