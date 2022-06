Tra gli acquisti di beni di consumo durevoli l’auto spicca su tutti. Perché comprare una vettura nuova significa spesso cambiare quella vecchia e inquinante. Significa pure dotarsi di un mezzo che, essendo nuovo, è anche più sicuro su strada. Inoltre, spesso l’acquisto di una nuova vettura, specie se è a basse emissioni, può rivelarsi un affare grazie agli incentivi statali con o senza rottamazione.

Avendo in tasca i soldi necessari, per comprare un’auto nuova basta recarsi dal concessionario. Con la possibilità di disporre del nuovo mezzo di trasporto anche in tempi brevissimi, se tra le vetture da scegliere si opta per un’auto che è già nello spazio espositivo. Ovverosia, in pronta consegna. Detto questo, vediamo quali sono tutti gli step da seguire al fine di comprare senza pensieri una nuova vettura dal concessionario.

Come comprare un’auto dal concessionario seguendo tutti i passaggi utili anche per non incappare poi in brutte sorprese

Nel dettaglio, l’acquisto di un’auto nuova passa sempre dal test drive. Ovverosia, dalla classica prova su strada per la vettura. Anche per capire se è davvero la macchina giusta per noi.

Ci sono, però, anche tante altre precauzioni. A partire dalla forbice che in genere c’è tra il prezzo che viene proposto dal concessionario e l’offerta d’acquisto che, invece, viene formulata dal potenziale acquirente della vettura.

Al riguardo, spesso può “ballare” anche qualche migliaia di euro. In tal caso, se il concessionario non cede, allora si può chiedere, con lo stesso prezzo, di far inserire almeno qualche optional. Massima attenzione, inoltre, pure a quando pagare la nuova auto al concessionario al momento della firma del contratto d’acquisto. Vediamo al riguardo come, quando e anche perché.

Dal contratto d’acquisto alla consegna delle chiavi

La regola aurea per acquistare l’auto nuova dal concessionario, pagandola, è quella di attendere l’immatricolazione del mezzo, e quindi mai prima. Al più, prima dell’immatricolazione della nuova auto, il concessionario potrà chiedere, sul prezzo di acquisto totale, un acconto del 10% o al più del 20%. Questo proprio al momento della stipula del contratto d’acquisto.

Dopodiché, il versamento a saldo del corrispettivo, da parte dell’acquirente, dovrà essere effettuato sempre e solo al momento della consegna delle chiavi. Ovverosia, il giorno del ritiro della nuova vettura che, prima di metterla in moto, dovrà essere chiaramente coperta pure a livello assicurativo. Ovverosia, ai fini della responsabilità civile obbligatoria.

