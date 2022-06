Quando acquistiamo articoli per la casa selezioniamo quelli che più ci piacciono e che, spesso, ci consentono anche di risparmiare. Dopotutto, tutti noi siamo alla ricerca del giusto bilanciamento tra prezzo e qualità. A volte, però, non dovremmo scendere a compromessi, soprattutto quando si tratta di utensili per la cucina.

Ad esempio, la scelta del tipo di padella è essenziale per ottenere la giusta cottura. Soprattutto, però, dovremmo tenere in considerazione che questi utensili entrano a contatto con il cibo che mangiamo e quindi con il nostro organismo. Quindi, è importante scegliere i materiali più igienici e pulirli spesso.

L’alternativa ci esporrebbe a rischi e inconvenienti dati dalla presenza di batteri, come le infezioni. In particolare, alcuni materiali spesso usati in cucina potrebbero diventare una vera fucina di batteri, che poi si trasferiscono sul cibo. Eppure, raramente pensiamo a questo quando facciamo i nostri acquisti per la cucina.

Come esempio, analizziamo uno strumento che tutti hanno nel cassetto e che potrebbe costituire un rischio.

Attenzione a questo utensile della cucina che usiamo continuamente ma potrebbe creare gravi danni alla salute

Uno degli strumenti più utilizzati in cucina, perché più versatile, è il mestolo. Lo utilizziamo per preparare il cibo in padella, per mescolare dentro le pentole e raccogliere ciò che abbiamo preparato in forno.

Oggi, possiamo acquistare mestoli di tanti materiali, come legno, acciaio e gomma. Ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma uno di questi materiali ci espone a dei particolari rischi a seconda dell’utilizzo che ne facciamo.

La gomma utilizzata per i mestoli ci consente di toccare la padella senza graffiarla e spesso è anche più economica delle altre. Per questo motivo possiamo incontrarla in molte case. Questi, però, potrebbero diventare gli utensili meno igienici di tutta la cucina.

Pare infatti che la composizione della gomma e la plastica favoriscano la moltiplicazione di muffe e batteri rischiosi per la salute. Ecco perché è importante dedicargli una pulizia accurata dopo ogni utilizzo.

Inoltre, non tutti i materiali in plastica sono resistenti alle alte temperature. Di conseguenza, quando mescoliamo le zucchine in padella, potremmo rischiare di condirle con le sostanze chimiche rilasciate dalla gomma che si scioglie.

Dovremmo quindi fare attenzione a questo utensile scegliendo il materiale più indicato e pulendolo e utilizzandolo di conseguenza.

