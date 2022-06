Un piccolo salto in spiaggia ormai stiamo per farlo proprio tutti, anche solo per un weekend al volo. Come arriva il caldo è impossibile resistere alle onde del mare e alla spiaggia fine su cui sdraiarsi. Ma che si tratti di spiaggia vera e propria o di scogli e ciottoli, il telo mare è indispensabile. Fedele compagno delle nostre fughe al mare, alla fine è davvero l’unica cosa di cui abbiamo bisogno.

Ma i teli mare, per quanto resistenti, con il passare del tempo tendono a rovinarsi. Il sole, la salsedine e anche la sabbia mettono a dura prova le fibre del tessuto di cui sono fatti. Ed ecco, che dopo pochi giorni dall’acquisto, ci ritroviamo con un asciugamano ruvidissimo e fastidioso sulla pelle.

Al posto del detersivo e del bicarbonato ecco come igienizzare teli mare e farli tornare morbidi come appena comprati

Il più delle volte pensiamo sia colpa della lavatrice, che abbiamo sbagliato il lavaggio o il detersivo. Ma la verità è che noi non c’entriamo nulla, semplicemente abbiamo bisogno di un aiuto per rimediare. In genere, si opta per detersivi che dovrebbero nutrire le fibre o si prova con il bicarbonato. Nessuno dei due prodotti, però, sembra essere efficace per far ritornare morbido il tessuto.

Cosa fare per ripristinare la morbidezza

Possiamo utilizzare il percarbonato di sodio per ravvivare i colori dei teli mari e farli tornare morbidi. Aggiungiamo un misurino di percarbonato nella vaschetta della lavatrice e avviamola. Lavaggio a 40°, se sono di fibra di cotone bianca anche 50° possono andare bene. Proprio come per le lenzuola, scegliere la temperatura giusta è fondamentale per un bucato igienizzato.

Attenzione all’additivo igienizzante che utilizziamo, preferiamone uno all’ossigeno attivo. Ma prima di passare al lavaggio, utilizziamo un piccolo trucco della nonna per eliminare la sabbia. Oltre alla sabbia, sporcizia e altri detriti, tra le fibre possiamo trovare anche tracce di catrame. Non è insolito che le spiagge siano sporche e che i nostri teli si macchino con questo materiale. Per eliminare le macchie di catrame, ma anche far staccare la sabbia intrappolata tra le fibre, ecco come fare.

Versiamo un po’ di olio d’oliva su macchie e grumi sul telo mare, strofiniamo ed ecco fatto. Le macchie sono sparite e possiamo passare al lavaggio e far tornare i nostri teli mare come nuovi.

Quindi, al posto del detersivo e del bicarbonato, utilizziamo questi due prodotti infallibili. È normale che col tempo e con i lavaggi tutti i tipi di asciugamani tendano a diventare ruvidi. Ma questo non significa che dobbiamo rassegnarci e aspettare che si rovinino del tutto per poi buttarli. Possiamo sempre usare qualche stratagemma per ripristinare la morbidezza.

Approfondimento

Per far tornare morbidi gli asciugamani secchi e ruvidi basta questo piccolo trucco lasciato in eredità dalle nonne