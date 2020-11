Benzina, diesel, elettrica oppure ad alimentazione ibrida? Quando si deve acquistare una macchina la scelta del tipo di alimentazione ha sempre dei pro e dei contro.

Ma nello stesso tempo la scelta può essere fortemente condizionata pure dal budget che si ha a disposizione. Per esempio, quale auto comprare con 25.000 euro?

Al riguardo c’è da dire che, indipendentemente dal tipo di alimentazione, con 25.000 euro in tasca è possibile acquistare una buona macchina con delle caratteristiche e delle prestazioni che possono andare tranquillamente oltre quella che è una classica vettura appartenente al segmento delle utilitarie.

La scelta su quale auto comprare con 25.000 euro, dall’usato al noleggio a lungo termine

Inoltre, sapendo scegliere bene, con 25.000 euro è possibile acquistare un’auto di fascia medio/alta se rispetto al nuovo si opta per l’usato. In tal caso, infatti, si possono acquistare, praticamente come nuovi, i SUV compatti dotati di tutti gli accessori. Ma anche i moderni crossover che sono un incrocio tra un SUV e una berlina di fascia media.

L’acquisto dell’auto usata si può perfezionare anche tra privati e, in tal caso, ci sarà da gestire direttamente il passaggio di proprietà. Tuttavia, anche se tra privati si possono spesso fare dei buoni affari, in verità un’auto usata acquistata presso un concessionario permette di accedere ad almeno un anno di garanzia.

La formula del noleggio a lungo termine

In più, se si rinuncia all’acquisto dell’auto, nuova o usata che sia, e si opta, invece per la formula del noleggio a lungo termine, allora, con 25.000 euro di budget, si può guidare a costi annui competitivi anche una vettura di grossa cilindrata.

Si tratta di una soluzione, quella, appunto, del noleggio auto a lungo termine, che, genere, è l’ideale per i liberi professionisti. E comunque, in ogni caso, perfetta pure per tutti coloro che cambiano spesso l’auto dopo pochi anni. Con l’ulteriore vantaggio, non indifferente, dell’assenza del passaggio di proprietà.