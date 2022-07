Il mese di luglio porta altre opportunità di lavoro molto interessanti. Ogni settimana nuovi concorsi vengono pubblicati nella Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale. Potremmo essercene persi qualcuno prossimo alla scadenza che potrebbe fare al caso nostro. Ad esempio, quello bandito dal Comune di Viterbo per la copertura di ben 15 posti distribuiti in diversi profili. Oppure quello di cui parleremo oggi, bandito dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna. In realtà i bandi sono addirittura due, uno dei quali riservato ai laureati per 3 posti da istruttore direttivo categoria D. Oggi approfondiremo i requisiti e le modalità per partecipare al concorso aperto ai diplomati.

C’è tempo fino al 14 luglio per candidarsi a questo concorso per 9 posti categoria C con solo il diploma

Per accedere al concorso bisogna possedere i requisiti standard richiesti da praticamente tutti i concorsi pubblici. Si parla di assenza di condanne penali, cittadinanza italiana o UE o status equiparato secondo la legge. È richiesta l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro e soltanto il diploma di scuola superiore di secondo grado. Sono previste due prove, una scritta e una orale. Le materie d’esame prevedono diritto commerciale e diritto amministrativo, compreso anche norme sulla privacy, codice appalti e codice amministrazione digitale. Prevedono, inoltre, la conoscenza della legislazione delle Camere di Commercio, incluso normativa Registro Imprese, tutela del mercato e del consumatore. E anche contabilità e fiscalità delle Camere di Commercio.

Per la prova scritta, la Commissione potrà decidere se optare per un tema e/o un quiz a risposta multipla. Inoltre saranno inclusi dei test di logica e per essere ammessi alla prova orale è richiesto un punteggio di 21/30. La prova orale verterà sulle materie già citate, oltre che sulla conoscenza delle applicazioni informatiche e della lingua inglese. Anche in questo caso, la prova si riterrà superata con un punteggio minimo di 21/30. La somma delle prove darà il punteggio finale che, unito alla valutazione titoli, stabilirà la posizione in graduatoria. Questa graduatoria avrà validità per due anni, anche per eventuali assunzioni a tempo determinato.

Come inoltrare la domanda

Per ulteriori informazioni si rimanda al bando consultabile dal sito da cui inoltrare la domanda. Solo le domande pervenute telematicamente entro le 23:59 del 14 luglio verranno ritenute valide. Una volta registrati sul sito, basterà compilare tutti i campi riportati e inserire ulteriori titoli come laurea o titoli professionali. In totale, il punteggio massimo conseguibile sarà di 80, di cui 60 risultanti dalla somma delle due prove. Quindi, c’è tempo fino al 14 luglio per candidarsi a questo concorso e non farsi sfuggire questa opportunità. Se aspiriamo al tanto desiderato posto fisso, è bene tenere sotto controllo la Gazzetta Ufficiale. Ogni settimana vengono pubblicati tanti concorsi diversi, potremmo trovare quello che fa al caso nostro.

Approfondimento

Dal 30 giugno al via le domande di questo concorso per 14 posti a tempo indeterminato categoria C per diplomati