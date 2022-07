A troppi italiani è capitato di subire il furto di un telefono o del portafoglio durante uno spostamento sui mezzi pubblici. I ladri e borseggiatori diventano sempre più bravi a mettere le mani nelle nostre tasche o borse senza farsi vedere, ed è quasi impossibile coglierli sul fatto. Ma quindi come proteggere i nostri averi senza dover trascorrere tutto il viaggio abbracciati allo zaino o alla borsa? Per viaggiare tranquillamente sui mezzi pubblici, o muoversi in posti affollati senza dover stare all’erta ogni secondo, esiste una soluzione rapida e semplicissima. Vediamo quale.

Basta un semplice anello da portachiavi.

Per tenere al sicuro la nostra borsa o il nostro zaino basta un semplicissimo anello per portachiavi. Facciamolo passare all’interno dei buchi delle zip dello zaino per rendere impossibile ai ladri di aprirlo in pochi secondi. Certamente non cercheranno di aprire un anello di metallo, dato che sarebbe impossibile farlo senza che ce ne accorgiamo, e ci lasceranno in pace. Ma questo non è l’unico trucchetto da usare.

Non dovremo mai più afferrare nervosamente la borsa o lo zaino sui mezzi pubblici con questo trucchetto che rende impossibile il furto di cellulari e portafogli

Se vogliamo investire in una borsa completamente a prova di ladro, ce ne sono alcune tra cui scegliere online. La maggior parte hanno una cerniera ‘finta’, e una vera che è nascosta. Spesso ad esempio si trova sullo schienale, in modo che un potenziale ladro non riesca ad accedere alla nostra borsa nonostante i suoi tentativi. Ma esiste un altro modo ancora più geniale per non cadere vittima dei malintenzionati.

Teniamo in tasca portafoglio e telefono finti come diversivo

Un’altra tecnica prevede di tenere in tasca un vecchio portafoglio vuoto, o un cellulare che non usiamo più, oppure finto. I ladri si concentreranno su questi oggetti e non su quelli reali, che dobbiamo tenere al sicuro all’interno della nostra borsa o zaino.

Acquistiamo cinture e borsellini con scompartimenti segreti.

Non dovremo mai più afferrare nervosamente i nostri averi se li teniamo al sicuro altrove. Esistono in commercio delle cinture con o scompartimenti segreti, oppure borsellini molto discreti che si portano al collo, o ancora dei marsupi molto piatti che si possono indossare sotto i vestiti. Qui possiamo tenere i nostri averi più preziosi come telefono, documenti e carte di credito. Nello zaino invece lasceremo soltanto gli oggetti meno preziosi e sostituibili, così non dovremo stare sempre all’erta sui mezzi pubblici. Per quanto riguarda la spiaggia, invece, c’è un altro trucchetto geniale per tenere al sicuro la nostra borsa mentre andiamo a fare il bagno.

Approfondimento

Spesso ci dimenticano di metterlo in borsa quando andiamo al mare, ma questo oggetto potrebbe salvarci la giornata