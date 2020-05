Come comprare un pezzo d’America a sconto, finché si è in tempo. Fatelo in questo modo

La Borsa americana è ancora a sconto, ma lo sarà ancora per poco. L’indice S&P500 (US500) ha raggiunto e superato la soglia dei 3000 punti e si avvia a raggiungere nuovamente i massimi dei 3400 punti. Investire sull’S&P500 adesso è come comprare un pezzo d’America a sconto, finché si è in tempo. Ecco come farlo

Come comprare un pezzo d’America a sconto, finché si è in tempo

I saldi sono finiti da un po’ sulla Borsa americana. Per i saldi si intendono gli sconti dal 30% in su. Con il tonfo di marzo il mercato azionario USA ha perduto oltre il 30%. A fine marzo molte delle Azioni Usa erano a prezzi da saldo. Poi c’è stata la ripresa e mentre gli analisti si interrogavano se sarebbe stata a U o a V, i prezzi salivano.

Oggi i valori dell’S&P500 sono arrivati oramai in vista del traguardo storico dei 3400 punti. Distanti poco più del 10% da quell’obiettivo. I prezzi non sono più a saldo, ma rimangono comunque a sconto, e puntare sui titoli dell’S&P500 rimane una scommessa vincente.

Ma su quali azioni dell’S&P500 puntare?

Compratevi tutte le azioni dell’S&P500. Ecco come fare

Compratevi un pezzo d’America, finché siete in tempo e finché i prezzi sono a sconto. Se non siete degli analisti evitate di avventurarvi nella scelta di questa o quell’azione, compratevi direttamente l’intero indice. Come? Con un ETF sull’S&P500.

Investire su un ETF che ha come sottostante l’indice S&P500 significa investire contemporaneamente sull’80% delle società a maggiore capitalizzazione quotate a Wall Street. Significa puntare in un colpo solo sulle migliori aziende del mondo. Tra gli ETF quotati a Piazza Affari c’è solo l’imbarazzo della scelta. Sono molti gli strumenti che hanno come sottostante l’indice americano.

Il consiglio è di scegliere un ETF Euro hedged. Significa che è coperto dal rischio cambio. Infatti gli ETF sull’S&P500 investono in un mercato quotato in dollari ma i loro prezzi sono in euro. Gli ETF Euro hedged permettono di annullare le perdite del rischio cambio