Altroconsumo ha passato a setaccio ben 97 laboratori privati in 5 regioni d’Italia per verificare il costo dei test sierologici e a cosa servono. Da maggio gli italiani stanno facendo la corsa a sottoporsi al test per capire su se stessi quale sia stato l’impatto del coronavirus. E’ bene chiarire che facendo il test sierologico sappiamo solo se si è entrati in contatto con il virus. Per sapere invece se si è in presenza di malattia va fatto il tampone.

Che tipo di test sierologici esistono

Gran parte dei laboratori effettuano test quantitativo con prelievo di sangue mentre altri con test rapidi con il pungidito. Facendo il test si verifica il livello delle immunoglobuline IgG che si sviluppano in una fase tardiva della malattia. Inoltre viene analizzata la presenza delle immunoglobuline IgM, anticorpi che l’organismo produce in risposta al virus.

Il costo dei test sierologici e a cosa servono

Fare un test sierologico costa in media 48 euro. Ma l’altalena dei prezzi è varia: si va da alcuni laboratori che fanno il test a 20 euro fino ad altri che sfiorano i 100 euro. Molti non si spiegano questa variazione dei prezzi.

Cosa succede dopo aver fatto il test

Una volta che il cittadino si è sottoposto al test sierologico e si scopre positivo agli anticorpi, in base alla Regione di appartenenza viene applicato un protocollo sanitario.

L’indagine epidemiologica nazionale

In questi giorni la Croce Rossa Italiana sta contattando 150mila persone distribuite in duemila comuni italiani per fare una indagine epidemiologica. In questo modo si vuole capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al coronavirus. L’indagine in corso serve per stimare dimensioni ed estensione dell’infezione nella popolazione. Chi viene contattato telefonicamente non è obbligato a fare il test sierologico. Il costo dei test sierologici in questo caso è gratuito.

Il tampone ha un valore diagnostico

Il Ministero della Salute ha più volte ribadito che il tampone è l’unico esame che ha un valore diagnostico. Quindi inutile fare la corsa al test sierologico perché non dà la patente di immunità. Bisognerà attendere il vaccino per essere al riparo dal coronavirus.