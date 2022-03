Anche se la stagione fredda sta piano piano terminando, non dobbiamo abbassare la guardia per quel che riguarda i dolori muscolari. Si sa che il clima umido è una delle cause dell’acuirsi di questo problema, ma non è detto che scompaia del tutto con l’avvento del caldo. Chi soffre di artrite, in particolar modo gli anziani, non deve mai pensare che questa patologia passi improvvisamente. Purtroppo non è così. Bisogna imparare a conviverci, limitandone gli effetti peggiori.

Uno dei modi migliori per farlo è rinforzare la muscolatura con alcuni esercizi antinfiammatori. Con costanza di allenamento, si possono davvero ottenere ottimi risultati, tenendo artrite e dolori sotto controllo. Oggi proporremo alcuni semplici movimenti atti a fare proprio questo.

Sono esercizi di carattere isometrico. Ovvero, non richiedono posizioni dinamiche, ma statiche. I muscoli devono trovare quella giusta posizione da mantenere per un arco temporale di 30 o 40 secondi. Quindi, non li si sottopone ad allungamenti o contrazioni e non li si affatica con lo spostamento di un peso. Per questo è fondamentale trovare la giusta posizione e l’assetto del corpo più corretto, in modo da non gravare in maniera negativa sui muscoli.

Il primo esercizio riguarda gli arti superiori ed è il classico push up. La posizione di partenza tipica prima di eseguire le volgarmente ed erroneamente dette flessioni. Per farlo al meglio, possiamo avvalerci dell’aiuto di due semplici maniglie, per non gravare sui polsi. In questo caso, le mettiamo a una distanza non superiore ai 40 centimetri, le afferriamo e distendiamo il corpo con le sole punte dei piedi a toccare terra.

Come combattere l’artrite e i dolori con alcuni esercizi antinfiammatori per le articolazioni e i tendini che servono a rinforzare i muscoli

Piegheremo leggermente i gomiti fino a trovare la posizione giusta da mantenere, stando diritti e rigidi con tutto il corpo. Come dicevamo in precedenza, 30 o 40 secondi massimo, per tre volte con un intervallo di riposo di un minuto in cui ci alzeremo e scioglieremo i muscoli.

Dopo la spinta, si passa alla trazione. In questo caso, sarà necessario dotarsi di un elastico da ginnastica. Ci sediamo per terra, con le ginocchia leggermente piegate. Piedi diritti e tesi. Faremo passare sotto di essi l’elastico che tireremo verso di noi. La schiena e il collo dovranno formare un corpo unico e non piegarsi. Faremo forza sulle braccia per arrivare a trovare la posizione migliore che manterremo per i canonici 30 secondi. Chiaramente, dovremo trovare il giusto equilibrio per tenere al meglio l’elastico. Tre sessioni, con un intervallo di un minuto.

Infine, chiudiamo con gli arti inferiori. Uno squat isometrico. Gambe divaricate, scendiamo con il sedere e allunghiamo le braccia in avanti, fino a trovare la posizione migliore da mantenere. Collo e schiena devono sempre rimanere diritti. Le tempistiche sono le stesse degli esercizi precedenti.

Tenendo la medesima posizione con le gambe, possiamo fare un esercizio simile prendendo una cassa di acqua. In questo caso, le braccia non saranno più davanti al nostro viso, ma diritte lungo il nostro corpo andando a sollevare il peso, per un massimo di 30 centimetri da terra.

Ecco, quindi, come combattere l’artrite e i dolori grazie a questi semplici esercizi da ripetere tre volte alla settimana. Per dare forza ai nostri muscoli, sfiammando le articolazioni.