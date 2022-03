In natura esistono migliaia di specie di fiori e piante davvero meravigliose. A pochi giorni dall’inizio della primavera, torniamo a pensare a giardini e balconi fioriti, ma anche alle piante da tenere in casa. Anche chi non possiede il pollice verde vorrebbe avere case ricche di piante rigogliose e fiorite. Proprio per questo motivo cerchiamo di suggerire qualcosa che non solo sia bello, ma anche semplice da curare. Ogni pianta possiede caratteristiche particolari che determinano il modo in cui dovremmo agire per prendercene cura. Conoscerle è molto importante, perché molto spesso siamo noi stessi a fare degli errori che compromettono la salute delle nostre piante. Con questo articolo oggi vogliamo fare scoprire una pianta piccola e perfetta da coltivare in appartamento. Ideale anche per decorare aiuole rocciose all’esterno, questa pianta ci sorprenderà con la sua delicata bellezza.

Sembrano narcisi o gelsomini gli incantevoli fiori rosa, bianchi e viola di questa piccola pianta molto semplice da coltivare e resistente

L’avonia è una piccola pianta grassa dalla bellezza unica. Originaria dell’Africa, fiorisce in primavera inoltrata e in estate con fiori davvero bellissimi. Questa succulenta ama il caldo e possiamo destinarla in un luogo ben arieggiato ed esposto ai raggi solari. In ogni caso, cresce senza difficoltà anche in zone di mezz’ombra. Come le altre piante grasse, anche l’avonia è in grado di immagazzinare l’acqua e di resistere a lunghi periodi di siccità. Tuttavia, se vogliamo una fioritura bella e rigogliosa, consigliamo di annaffiarla una volta ogni 10 giorni. In estate, invece, soprattutto se scegliamo di coltivarla all’esterno, consigliamo di bagnare questa pianta con moderazione una volta alla settimana. In autunno dovremo ridurre gradualmente le innaffiature, fino a sospenderle in inverno. Infine, per quanto riguarda il terreno, l’avonia non ha particolari esigenze, ma se possibile scegliamo un terriccio soffice e ben drenato.

Concime e rinvaso

Sembrano narcisi o gelsomini gli incantevoli fiori dell’avonia e per averla rigogliosa consigliamo di concimarla. Durante il periodo vegetativo, forniamo all’avonia un concime povero di azoto ma ricco di potassio, fosforo e ferro. Questa pianta è davvero semplice da coltivare perché la sua crescita è molto lenta. In quanto tale, possiamo rinvasarla ogni 2 anni all’inizio del suo periodo vegetativo. Farlo troppo spesso, invece, potrebbe sottoporre la pianta a stress e danni strutturali. Scegliamo un vaso di un paio di centimetri più grande rispetto al precedente e copriamo il caudice della pianta con il terriccio.

Poche cautele

Cerchiamo di annaffiare il terriccio e non i fiori e le foglie, per proteggere la pianta dall’umidità. Essendo molto sensibile all’umidità ambientale, consigliamo di scegliere un buon substrato drenante. Per questa pianta usiamo un mix di torba e pomice, oppure della perlite.

