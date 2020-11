Quando comprare questo titolo azionario sottovalutato per guadagnare nel lungo periodo?

Parlando di Cementir la risposta è “subito”. Come vedremo, infatti, la seduta del 6 novembre ha posto le basi per un’importante inversione rialzista che potrebbe portare a un guadagno del 100% rispetto ai livelli attuali.

Come gestire il tuo portafoglio d'investimento in un periodo di volatilità?

Secondo gli analisti che coprono il titolo, il giudizio medio su Cementir è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30%. Questa sottovalutazione è confermata dalla valutazione basata sul metodo dei multipli di mercato. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato. In particolare, con un rapporto P/E a 12,94 per l’anno in corso e a 10,13 per il prossimo anno, i multipli degli utili sono molto interessanti rispetto alla concorrenza.

Quando comprare questo titolo azionario sottovalutato per guadagnare nel lungo periodo? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Cementir (MIL:CEM) ha chiuso la seduta del 6 novembre a quota 5,62 euro in rialzo del 2% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e ha già raggiunto suo I obiettivo di prezzo in area 5,72 euro. Purtroppo le quotazioni stanno avendo qualche difficoltà a superare questo livello. Se questa debolezza dovesse protrarsi potremmo assistere a un ritracciamento che solo se dovesse rompere il supporto in area 5,36 euro provocherebbe un’inversione ribassista.

Qualora, invece, si dovesse continuare al rialzo, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

Su questo time frame si stanno creando le condizioni per un’importante inversione rialzista. come si vede dal grafico, infatti, la settimana scorsa ha visto il recupero di area 5,55 euro con volumi in aumento. Se questa rottura dovesse essere confermata ci aspetta un’esplosione rialzista nelle prossime settimane. Gli obiettivi di questo rialzo potrebbero portare le quotazioni a un raddoppio rispetto ai valori attuali.

In caso contrario la discesa potrebbe proseguire verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

La proiezione in corso è rialzista e ha obiettivi molto interessanti che sono indicati in figura. Una chiusura mensile inferiore a 5,09 euro farebbe abbandonare definitivamente lo scenario rialzista.

