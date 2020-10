Gli ingredienti naturali sono tutto ciò che ci serve per prenderci cura del nostro corpo.

Attenzione, ciò non significa che creme, unguenti, profumi non siano ben accetti; ma quanto più si avvicinano alla natura tanti più benefici ne trarremo, specialmente se è la nostra pelle a dover assorbirne i principi.

La pelle è lo specchio della condizione del nostro corpo, quindi è bene che risulti in salute e brillante. Dopo una giornata di lavoro, magari passata nel traffico cittadino, la pelle del vostro viso si incupisce e diventa lucida.

Questi sono sintomi di stress e affaticamento. Per questa ragione, l’idea di dedicare a noi stessi un bel bagno caldo è assolutamente appropriata.

Il consiglio di oggi è: rilassati con un bagno caldo utilizzando questo rimedio.

Preparazione del bagno caldo

Per prima cosa creiamo un’atmosfera confortevole e rilassante. Le luci non devono essere troppo forti, e possiamo accompagnarci con una musica tranquilla. Riempiamo la vasca con acqua calda che possiamo impreziosire con oli essenziali e altri prodotti naturali dalle proprietà benefiche e rilassanti.

Ed ecco qui che è il momento di usare il nostro rimedio fatto in casa: la bomba da bagno.

Ci serviranno pochi ingredienti e otterremo 4 piccole sfere che potremo conservare e usare quando abbiamo bisogno di estremo relax.

Ingredienti:

a) 200g di bicarbonato di sodio

b) 80g acido citrico

c) 10ml di olio evo

d) Acqua

e) Olio essenziale e fiori secchi di lavanda

Procedimento

Cominciamo col prendere l’acido citrico e il bicarbonato che andranno setacciati in una ciotola. Aggiungete ai due ingredienti il sale, i fiori di lavanda e separatamente mescolate gli ingredienti liquidi. Una volta amalgamati, uniteli pian piano alle parti secche. La consistenza che otterrete dovrebbe essere simile a quella della sabbia bagnata.

Formate delle piccole sfere e se avete degli stampi, anche da muffin, potete usarli per lasciare riposare le piccole bombe. Lasciate solidificare per almeno 30 minuti e poi saranno pronte per l’uso.

Potete anche evitare di formare delle palline e usare un barattolo come contenitore. In quel caso avrete una sabbia da bagno da sciogliere in acqua calda. Questo rimedio darà sollievo alle vostre gambe, al mal di schiena, e alla pelle che ritornerà a respirare e si purificherà.

L’olio di lavanda, oltre a essere un antisettico naturale, agisce come riequilibrante, come tonico e come agente rilassante contro mal di testa, ansia, insonnia. In più, l’olio di lavanda è ottimo per calmare dolori all’addome e mestruali.

Rilassati con un bagno caldo utilizzando questo rimedio, e non ne farai più a meno!