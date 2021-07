Le azioni NVP non scambiano molto a Piazza Affari ma hanno un enorme potenziale rialzista. Guardando il grafico, infatti, vediamo immediatamente come il titolo, mediamente, abbia scambi per un controvalore inferiore ai 20.000 euro. D’altra parte, però, gli obiettivi rialzisti indicano un potenziale che potrebbe essere di circa l’80%.

Non sono, però, tutte rose e fiori. Le quotazioni di NVP, infatti, si trovano su livelli di prezzi che già in passato hanno fermato l’ascesa delle quotazioni. Bisogna, quindi, essere molto prudenti e monitorare con attenzione il supporto in area 2,98 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe provocare un’importante accelerazione ribassista. Viceversa, una chiusura settimanale superiore a 3,2 euro farebbe accelerare al rialzo le quotazioni di NVP e favorire il raggiungimento degli obiettivi indicati in figura.

Dal punto di vista della valutazione sulla base dei multipli di mercato il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato.

Una nota importante prima di concludere. NVP ha una capitalizzazione superiore ai 20 milioni di euro. Tuttavia, il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore ai 20.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni.

Time frame settimanale

Il titolo azionario NVP (MILNVP) ha chiuso la seduta del 1 luglio invariato rispetto alla seduta precedente a quota 3,14 euro.

