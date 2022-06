Quella che normalmente chiamiamo cellulite, non è altro che adiposità localizzata che interessa quasi il 90% delle donne. In genere, si presenta sui fianchi, glutei e cosce e ha l’aspetto della buccia d’arancia. Si tratta di un disturbo fisiologico di cui non sono ancora molto chiare le cause. Potrebbe anche trattarsi di fattori genetici, ormonali, disturbi del sistema microcircolatorio o nel sistema linfatico. Ma diverse altre potrebbero essere le cause che concorrono alla formazione di questo fastidioso inestetismo.

In vista dell’estate, è normale voler correre ai ripari e cercare di attenuare quell’effetto buccia d’arancia. Vediamo cosa si può fare per cercare di mitigare il disagio che proviamo con l’arrivo della prova costume.

Come combattere e attenuare la cellulite prima di indossare il costume per cominciare i mesi estivi alla grande

Non trattandosi di una vera e propria malattia, non esistono vere e proprie terapie per curarla. Per prevenirla sarebbe indicato ridurre l’assunzione di bibite dolcificate, ma anche procedere a una perdita di peso che sia regolare, accompagnata da una dieta sana e attività fisica. Fare attenzione a non indossare capi troppo stretti o tacchi troppo alti, tenendo una corretta postura.

Cosa fare per attenuare l’effetto buccia d’arancia?

Per tenerla sotto controllo potrebbe essere efficace qualche esercizio da fare tranquillamente a casa, ma anche l’applicazione di creme e lozioni per un trattamento a livello locale. Tra i trattamenti che potrebbero rivelarsi abbastanza efficaci troviamo anche i massaggi linfodrenanti. A volte un po’ bistrattati, questi trattamenti favorirebbero la circolazione di linfa e sangue. Anche la pressoterapia, la mesoterapia, la laserterapia o la ultrasuono terapia potrebbero essere utili.

Possiamo provare a effettuare un massaggio linfodrenante anche da sole. Sdraiate a pancia in su, poggiamo la mano di lato, con l’indice sul fianco e facciamo dei movimenti a mezzaluna. Ripetiamo facendo abbastanza pressione per 5 volte e poi procediamo dall’altro lato. Poi facciamo delle spirali su fianchi e addome per altri 5 movimenti. Meglio ancora se procediamo all’automassaggio spalmando una crema cosmetica adatta.

Quindi, ecco come combattere e attenuare la cellulite dedicando anche un po’ di tempo a sé stesse. È importante chiedere sempre un parere a un dermatologo o uno specialista. In alcuni casi potrebbe diventare un vero e proprio problema di salute che potrebbe compromettere circolazione linfatica o venosa. Nel frattempo, possiamo abbinare ai massaggi drenanti uno scrub rilassante.

