La passione per la natura si manifesta in tanti modi. Si può andare a fare passeggiate in campagna o in montagna, trekking ed escursioni di vario genere. Si possono anche visitare ville storiche immerse in parchi naturali con tante specie di alberi e piante oppure visitare un giardino botanico. Ciò che è più alla portata di tutti è l’acquisto di qualche pianta. Potremmo sceglierne da interno o da esterno per balconi, terrazze e giardini. Ogni tanto possiamo anche partecipare a qualche fiera per apprendere le novità sul giardinaggio e comprare nuove piantine. Se si ha un giardino anche piccolo è bello trascorrervi dei momenti di relax. Arredato anche con pochi elementi, sarà accogliente per noi e gli amici.

Un prato curato con delle pietre da camminamento può essere reso ancor più bello con delle piante in qualche angolo. Per un’aiuola piena di fiori in giardino, potremmo scegliere tra tante proposte dei vivaisti. Se non abbiamo molto tempo da dedicare al giardinaggio, le piante grasse potrebbero essere la soluzione adatta. Ce ne sono di molto appariscenti, dalla forma che ricorda quella delle rose e hanno bisogno solo di un po’ di terreno ben drenante, con sassi, e rare annaffiature. Molte succulente, inoltre, presentano dei fiori.

Per un’aiuola piena di fiori in giardino 3 piante da preferire oltre a quelle grasse e alla petunia

Una bella pianta da fiore è la petunia. Ne esistono tante specie e possiamo coltivarle sul balcone ma anche in giardino. I colori sono diversi, lilla, viola, bianco e rosa. Vediamo adesso altre piante adatte a un’aiuola:

tagete, o garofano indiano. Pianta da fiore coltivabile sia in vaso che in piena terra, si trova in vari colori, tra cui il giallo, l’arancione e il rosso. Preferisce un terreno drenante, il sole e annaffiature regolari ma più frequenti in estate;

echinacea. Questo fiore è molto usato in erboristeria e ricorda la margherita. L’irrigazione dev’essere costante, ma teme i ristagni d’acqua. Da coltivare in posizione soleggiata, ma resiste abbastanza bene al freddo. Si trova di colore rosso, bianco, rosa e anche arancio;

verbasco. Pianta che può superare il metro di altezza, è preferibile posizionarla dietro altri fiori più bassi. Presenta una specie di pannocchia con fiorellini di colore giallo o bianco oppure rosa. Resiste bene all’inverno e anche nella stagione estiva, quando l’irrigazione dev’essere più frequente. In altri mesi necessita solo di un terreno un po’ umido. Cresce bene in una posizione soleggiata.

Queste sono solo alcune idee per rendere un’aiuola più colorata grazie a fiori di facile coltivazione.

