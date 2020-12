I padroni non sanno più come rendere felice i propri gatti. Allora non hanno provato a preparare degli snack fatti in casa. In commercio esistono centinaia di tipologie di bocconcini, merendine, crocchette, pepite. Quando ci si inoltra in un negozio di animali è facile perdersi e comprare cose inutili. Per questa ragione provare a “cucinare” per il proprio animale domestico può essere divertente e molto economico.

Si sa che i felini sono molto schizzinosi. Tuttavia con queste due ricette non si rischia un rifiuto. Il gatto troverà questi snack super appetitosi e ne andrà matto. Ecoo come coccolare e rendere felice il gatto di casa con due ricette di snack home-made.

Un patè per mici eleganti

Gli ingredienti di questo paté sono appositi per gatti dai palati esigenti. Il pesce rende raffinata questa preparazione e il riso la alleggerisce.

Ingredienti:

500g di pesce bianco fresco o surgelato (platessa, merluzzo);

3 pugnetti di riso;

1 carota;

1 zucchina;

olio d’oliva.

Comiciamo con il pulire le verdure e lessarle in abbondante acqua. All’arrivo del bollore aggiungere il pesce e cuocere 30 minuti. Aggiungere il riso e cuocere fino a cottura ultimata. Lasciare raffreddare e frullare. Il paté è pronto, manca solo un filo d’olio.

La carota per gatti che amano stare in forma

Coccolare e rendere felice il gatto di casa con due ricette di snack home-made: certo che è possibile con tonno e carota. Il micio assaporerà l’odore ancora prima della cottura dei bocconcini e miagolerà di gusto.

Ingredienti:

miele q.b.;

1 uovo;

100g di tonno inscatolato;

1 carota;

farina integrale q.b.

Cominciamo col tagliare la carota a dadini piccoli e mischiarla con miele, uovo, tonno e giusto un pizzico di farina. Il composto dovrà addensarsi leggermente. Formare quindi delle palline che ricalchino la forma dei croccantini. Riscaldare il forno a 180° e infornare i bocconcini per 20 minuti circa.

Una volta freddi, il gatto non saprà resistere al profumo di tonno. Il miele servirà come collante: infatti, i gatti non sono in grado di sentire il gusto dolce.