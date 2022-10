Capi spalla trendy da mettere sopra un abito elegante lungo o corto in inverno

Come vestirsi eleganti in inverno senza avere freddo è una domanda che assilla ogni donna puntualmente. Perché da un lato gli indumenti più carini dell’armadio solitamente sono estremamente leggeri, dall’altro il freddo spinge a imbottirsi e a compromettere l’outfit. Ciò spesso va a discapito di vestiti e gonne che si abbandonano a vantaggio dei pantaloni.

In realtà, vestirsi bene e stare calde è possibile così come indossare gli abiti, naturalmente effettuando delle scelte ben ponderate.

Un ruolo di rilievo l’avrà il capo spalla non solo perché in primo piano ma anche perché sarà lo stesso a coprirci. Bisognerà dunque puntare attentamente tutto sullo stesso.

Per un look alla moda e ricercato, sopra ai nostri vestiti eleganti assolutamente vietato indossare il piumino. È un capo casual e sportivo, dunque stonerebbe. Tanto più se corto, lascerebbe vedere l’abito sottostante e sarebbe evidente la stonatura di stile.

Da evitare ovviamente anche i k way e altri modelli simili, pratici indubbiamente ma adatti ad altri outfit quotidiani.

Ecco i capi spalla trendy da mettere sopra un abito elegante quando fa freddo

Primo aspetto da considerare circa un cappotto da indossare per stare caldi sarà la lunghezza. In linea di massima le regole di stile richiedono debba arrivare poco più sopra dell’abito o averne la stessa lunghezza. Anche perché un cappotto troppo corto sopra a un abito lungo rischierebbe di tagliare la nostra figura. Un errore da non fare nel vestirsi soprattutto con un’altezza di 1,50 cm. Alle donne basse sta bene un cappotto corto, ma in certi casi meglio concedersi una lunghezza maggiore, ad esempio a metà gamba.

Su un abito lungo bisognerà indossare un cappotto lungo, su quello corto invece potremo optare per lo stesso o per una lunghezza minore. Per indossare un abito corto in inverno adottiamo qualche stratagemma per stare calde, quali i collant. Sopra un vestito senza maniche converrà invece indossare un coprispalla.

Per quanto riguarda i modelli di capi spalla su un outfit elegante ne servirà uno alla moda e signorile.

Vale per l’abbigliamento a 20 come a 50 e 60 anni. Per essere attraenti un primo modello da valutare è il cappotto a vestaglia. Lungo e morbido, caratterizzato dalla cintura che segna il punto vita.

Non meno chic è il modello Chesterfield, dal taglio dritto e bottoni, molto diffuso anche in doppio petto. Estremamente femminile e da far girare la testa, il dolce modello princess, che segna in vita e ricade come una gonna a corolla. Quest’ultimo si può considerare un vero e proprio outfit completo, dunque sarà bene non farvi sbucare orli al di sotto.

Corto o a metà coscia, il caban o peatcoat fa sempre bella figura, col suo doppiopetto e bavero.

Scegliere quelli che vanno di moda

Modelli eleganti ma più morbidi ideali per coloro che vogliono vestirsi per nascondere la pancia o non hanno il punto vita, sono i prossimi. I cappotti oversize cadono larghi e non segnano in alcun modo la silhouette. Altrettanto anche i cappotti a bozzolo o a cappa dalla forma ovale e squadrata.

Tra i cappotti di moda e adatti anche alle cerimonie, non può mancare ovviamente il teddy bear dal tessuto di peluche e di varie lunghezze.

Di tendenza ma attillate le giacche di pelle e di jeans, anche lunghe. Per ripararsi dal freddo converrà prediligere quelle imbottite di lana.

Per quanto riguarda le tonalità del soprabito avremo ampia scelta.

I cappotti che vanno di moda per l’autunno inverno 2022/2023 infatti spaziano molto nelle tonalità e fantasie. I capi spalla trendy da mettere sopra un abito elegante infatti possono essere con fantasia check o principe di Galles.

Oltre al classico colore cammello e nero, di tendenza come monocolore anche le tonalità pastello o molto accese, anche in effetto shearling.

