Quanto costa un abito da sposa da principessa come quello di Gessica Notaro? Il prezzo potrebbe stupire

Gessica Notaro è convolata a nozze con il suo amato, il pluricampione di equitazione Filippo Bologni. Il matrimonio, tenutosi con la spettacolare cornice della Reggia di Venaria Reale, è stato una vera e propria fiaba. Ma quanto può costare un abito da principessa come quello di Gessica Notaro? Scopriamo qualche cifra.

A volte il destino sa ripagare chi ha sofferto per la brutalità altrui. Questo è quanto accaduto a Gessica Notaro che è divenuta celebre non tanto per lo sfregio di un ex fidanzato violento (che non dovrebbe esser neppure menzionato) quanto per il coraggio che la contraddistingue superando innumerevoli operazioni e battendosi contro la violenza nei confronti delle donne. La Notaro ha ritrovato la felicità grazie al Carabiniere e fantino Filippo Bologni, che ha sposato pochi giorni fa, creando un evento da fiaba. 500 invitati, carrozza trainata da cavalli, archi di rose, e ben 3 abiti da sposa come sta diventando abitudine consolidata fra i VIP. Il vestito da sposa della cerimonia firmato da Atelier Emè, è caratterizzato da una gonna ampia con innumerevoli strati di tulle ed un corpetto in pizzo a cuore che evidenzia il punto vita. Bando alle romanticherie però e veniamo all’aspetto economico che connota il nostro magazine.

Quanto costa un abito da sposa da principessa come quello di Gessica Notaro? Ecco da cosa dipende il prezzo

Il prezzo di un abito da sposa in stile ottocentesco dipende da molti fattori. Ad esempio, gli strati di tulle che vanno a dare volume alla gonna possono influire decisamente sul costo sartoriale. Inoltre anche la scelta dei tessuti comporta notevoli differenze: un corpetto in pizzo come quello della Notaro è sicuramente più costoso di uno in raso. Contano anche molto gli accessori come coprispalle, guanti e maniche rimovibili. Non dobbiamo esser tratti in inganno però perché i modelli ampi e vaporosi non sono spesso fra i più costosi di una collezione di una casa di moda. Talvolta un abito a sirena con tessuti ricamati può superare di gran lunga i prezzi di un abito classico con gonna ampia. Vediamo alcuni modelli davvero degni di una principessa Disney.

Prezzi

Sul sito di Atelier Emè troviamo l’abito da sposa Nina in colore bianco avorio. Il corpetto è in tessuto candy strutturato a forma di cuore. Sul retro è presente un ricamo floreale tridimensionale che evidenzia il punto vita, terminando sull’ampia gonna in organza effetto nuvola. Il prezzo escluse eventuali personalizzazioni è di 4.000 €. Sul sito Pronovias troviamo un vero abito da sogno, il modello Elcira con scollatura a cuore e schiena e spalle scoperte. I petali di pizzo decorano il corpetto è via via diradano in tutta l’ampiezza della gonna in tulle. Il prezzo base è di 2.890 €. Di Pronovias Privèe citiamo il modello Oliana che secondo le ultime tendenze è caratterizzato da ampie e vaporose maniche a sbuffo rimovibili. Il corpetto con scollatura a V è impreziosito da una pioggia di paillettes color argento. La gonna è ampia in un impalpabile taffetà. Prezzo a partire da 3.200 €.

Possiamo affermare che abiti made in Italy con stile romantico hanno una cifra che parte dalle 2.000 € fino a 5.000 €. Ecco dunque quanto costa un abito da sposa da principessa come quello di Gessica Notaro.