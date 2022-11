4 cose indispensabili da mettere nel beauty case da viaggio da uomo o donna

Il beauty case è uno dei bagagli più importanti da organizzare prima di ogni viaggio. La valigia dei vestiti è certamente essenziale, ma nulla lo è come il mondo di prodotti da far entrare nel beauty case.

In buona sintesi, il beauty case è una sorta di astuccio, tendenzialmente piccolo, che dovrebbe fare da contenitore delle nostre suppellettili. Qui, solitamente, si inseriscono tutti quei prodotti utili per la cura del corpo di ogni persona, compresi quelli per il viso.

Creme, lozioni, detergenti, dentifrici, spazzolini e tutto ciò che riguarda il mondo del benessere dovrebbe stare all’interno di questo piccolo borsello.

Proprio a causa delle sue dimensioni ridotte, però, capita spesso di non organizzare al meglio il nostro beauty case. E, per questo, di dimenticare i prodotti più necessari.

Ognuno di noi, infatti, ha esigenze e abitudini diverse, ma alcuni oggetti sarebbero indispensabili per chiunque. Il problema è che molte persone non li fanno rientrare tra gli oggetti più utili, e finiscono per dimenticarseli. Vediamo, quindi, insieme quali prodotti dovremmo far rientrare nel nostro beauty per essere sempre pronti a fronteggiare qualsiasi evenienza.

4 cose indispensabili da mettere nel beauty case per viso e corpo

Ogni momento della settimana è buono per partire per un nuovo viaggio. Che sia breve o lungo, che si tratti di un pellegrinaggio o solo di un fine settimana, è bello potersi godere qualche giorno di vero relax ogni tanto. Molte persone, invece, amano organizzarsi e partire per una crociera, magari in destinazioni calde anche durante l’inverno.

Per farlo, oltre ai classici trolley e valigie varie, dovremmo preparare il nostro beauty case. Qui dentro non dovrà assolutamente mancare un oggetto che tanti tendono ingiustamente a trascurare.

Si tratta delle forbici piccole per cuticole. Queste forbici di misura molto piccola sono lo strumento perfetto per tagliare, appunto, le unghie e le pellicine delle dita.

Si sa, infatti, che può capitare in qualsiasi momento, persino in quello meno opportuno, di spezzarsi un’unghia. Andare in giro con un’unghia spezzata è quanto di più fastidioso possa esistere, ed ecco perché l’ideale sarà porre rimedio al danno grazie alle nostre piccole forbici.

Di conseguenza, ci torneranno molto utili anche lime e tagliaunghie, che inseriremo comunque in valigia.

Strumento fondamentale per la pulizia dei nostri denti

Nel beauty case dovremo inserire anche l’indispensabile per prenderci cura al meglio dei nostri denti. Per farlo, oltre a spazzolino e dentifricio, dovremo ricordarci di portare in valigia anche il filo interdentale.

Questo strumento, snobbato dai più, in realtà è fondamentale per catturare i residui di cibo, che potrebbero macchiare e danneggiare i nostri denti. Ecco perché dovremo ricordarcelo a tutti i costi.

Come eliminare peli viso e corpo

Un altro aspetto che potremmo voler tenere sotto controllo anche in vacanza è lo stato dei nostri peli. Capita spesso di depilarsi prima di partire per un viaggio, per poi scovare l’unico pelo superstite della ceretta.

Per eliminarlo nel minor tempo possibile dovremo assicurarci di avere sempre con noi rasoi e pinzetta. Quest’ultima, in particolare, ci servirà per estirpare eventuali peli sul viso, facili da eliminare anche definitivamente.

Proteggere la pelle

Infine non potremo assolutamente dimenticare di inserire nel nostro beauty case anche la crema con filtro solare. Sempre più persone, infatti, stanno prendendo coscienza di quanto i raggi del sole potrebbero essere pericolosi per la nostra pelle.

Questa pericolosità, infatti, si misura in termini di insorgenza di malattie gravi della pelle, ma anche in problemi più superficiali, come macchie e rughe. Per questo motivo sarà bene portare sempre con sé una crema solare ad alta protezione, da stendere sul viso durante tutti i giorni dell’anno. Queste 4 cose indispensabili da mettere nel beauty case ci torneranno utili in tutte le giornate che trascorreremo lontani da casa.