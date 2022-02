Questo è il periodo giusto per approfittare del clima invernale e posticipare delle spese che magari facciamo abitualmente. Una di queste è sicuramente il parrucchiere che tra piega e tinta ci porta via una considerevole cifra che a fine mese potrebbe tornarci utile per far quadrare i conti.

Ovviamente a nessuno verrebbe in mente di andare in giro con i capelli come un cespuglio e con una ricrescita che si fa notare. Ma con dei piccoli trucchi possiamo camuffare o nascondere la ricrescita in un attimo e abbandonare quell’aspetto trascurato.

Nessun rimedio naturale ma questi trucchetti da tenere ben in mente quando si presenterà l’occasione

Un po’ tutte le donne quando entrano negli “enta”, hanno l’età giusta per poter dire ecco il mio primo capello bianco. Purtroppo questo è un processo naturale che può essere dipeso da molti fattori come lo stress o il carattere ereditario.

Ma i capelli bianchi non devono essere visti come un problema, in quanto esistono moltissime sfumature di colore che possono essere applicate sul capello in modo permanente o anche momentaneo. Proprio quando iniziamo questo processo, ci rendiamo conto che resteremo schiavi di questo trattamento estetico per essere sempre sicuri e belli.

Dopo circa 20 o 25 giorni, dalla tinta ai capelli, si inizia ad intravedere la ricrescita. Non c’è cosa peggiore dello stacco tra il colore naturale e quello del capello tinto e ancora di più se ci sono anche i capelli bianchi. Ma non bisogna lasciarsi prendere dallo sconforto perché ci sono dei piccoli trucchi fai da te che possono ritardare l’appuntamento dal parrucchiere.

Come camuffare o nascondere la ricrescita bianca dei capelli con questi semplici trucchi da fare a casa

Prima di andare nel pratico, bisogna tenere ben in mente che ci sono anche delle piccole cose da fare nel quotidiano prima di avere la nostra odiatissima ricrescita. Una di queste è senza dubbio l’utilizzo di prodotti specifici. Ad esempio, mai sottovalutare lo shampoo in quanto questo può far scaricare la tinta schiarendo i capelli e opacizzandoli. In commercio ci sono shampoo, maschere e balsamo proprio per proteggere i capelli colorati.

Non appena si inizierà ad intravedere la ricrescita, non possiamo far altro che optare per delle acconciature che mascherano il problema. Innanzitutto si possono fare delle acconciature vaporose che tendono a coprire la radice concentrando l’attenzione sul resto.

Quindi capelli sempre puliti per nascondere la ricrescita senza troppi sforzi e look vaporoso. Ad esempio possiamo scegliere un capello riccio e perfetto in poche mosse, o anche una semplice cotonatura da abbellire con qualche treccia o degli accessori.

Gli accessori possono essere di grande aiuto

Per coprire la ricrescita ci sono tantissimi accessori alla moda da poter utilizzare. Uno di questi è il maxi cerchietto, oppure un foulard per fasciare tutta l’attaccatura dei capelli e in questo caso possiamo acconciarli anche con una coda, uno chignon e così via.

Oltre a questi ci sono anche le classiche fasce elastiche da indossare su ogni outfit. Ma anche le bandane che possono essere create con i foulard e sono davvero un must da indossare in primavera.

E non dimentichiamoci che in commercio c’è anche uno spray per ritoccare la crescita non in modo permanente. Dopo aver fatto lo shampoo e piega, possiamo vaporizzare un po’ per volta tutte le zone della ricrescita in vista in un batter d’occhio.

Questi spray sono molto utilizzati non solo per la ricrescita, ma anche per creare toni di colore differente come per delle mèche. Tutto questo colore va via al primo shampoo, quindi una vera è propria fortuna da sperimentare subito.