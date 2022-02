Siamo sempre alla ricerca di novità da portare in tavola per deliziare i nostri commensali. Ma ogni giorno combattiamo con i soliti piatti elaborati che richiedono tempo e ingredienti che implicano una spesa in più.

Non è sempre facile trovare una ricetta con cui si spendono poco più di 2 euro, eppure ci sono molte ricette che ci sfuggono e che possono salvare la nostra cena.

Come portare in tavola un piatto povero in una versione speciale ed unica

In questa ricetta sarà utilizzato il pane raffermo. Il modo più semplice per poterlo riutilizzare è quello di bagnarlo per 2 secondi sotto l’acqua corrente e farlo riscaldare per qualche minuto in forno. E se vogliamo preparare una deliziosa ricetta come questa, possiamo preparare anche un dolce che sbalordirà tutti, con il pane del giorno prima.

Ingredienti

250 gr di polpa di pomodoro biologica;

100 gr di parmigiano reggiano;

2 cipolle rosse;

50 gr di formaggio fontina o similare;

pane del giorno prima;

olio extravergine d’oliva;

origano;

sale;

pepe.

Con poco più di 2 euro possiamo portare in tavola una gustosissima zuppa contadina che piacerà proprio a tutti

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo le cipolle, pulirle dagli strati esterni e tagliarle a fette sottili. In un pentolino, aggiungere il pomodoro, le cipolle appena tagliate, origano, un filo d’olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Lasciar cuocere per circa 30 minuti con il coperchio, fino ad ottenere una cipolla morbida e ben cotta. Nel frattempo prendere il pane del giorno prima, bagnarlo sotto l’acqua corrente per 2 secondi, tagliarlo in cubetti piccoli. Poi trasferirli su una teglia foderata da carta da forno, un filino d’olio extravergine d’oliva e far tostare con opzione grill.

Dopo quasi 2 minuti il pane sarà ben tostato e si potranno riempire le basi di 2 pirofile monoporzione da forno. Poi passare con un la cipolla oramai pronta e rivestire di altri cubetti di pane tostato insieme a qualche cubetto di formaggio ed infine una spolverata di parmigiano.

Infornare a 180°C fino a quando il formaggio non si sarà ben sciolto e avrà formato una crosticina deliziosa in superficie.

