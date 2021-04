Ogni donna cerca di provare qualsiasi rimedio per avere una pelle giovane, fresca e tonificata.

Le maschere viso in commercio sono veramente molte e con diverse funzionalità. Tuttavia esistono anche delle economiche maschere fai da te in grado di aiutare la pelle del viso e renderla più luminosa e omogenea.

In questo articolo vedremo quali sono le 3 sensazionali maschere fai da te alla frutta assolutamente da provare per avere una pelle del viso come quella di un’imperatrice della Cina.

Maschera schiarente all’uva

Nel caso in cui si desideri combattere la secchezza della cute, l’invecchiamento ed eliminare le impurità che si accumulano, la maschera all’uva è ciò che serve.

L’uva è un frutto che possiede proprietà antiage, purifica perché è astringente e, di conseguenza, perfetto per chi ha la pelle grassa. Inoltre idrata, rende morbida la pelle e ha un effetto antinfiammatorio.

Per preparare la maschera fai da te occorrono 2 cucchiai di yogurt bianco, succo estratto dall’uva e un po’ di farina d’avena per rendere il composto più cremoso.

Tenere in posa per una ventina di minuti e poi risciacquare con un decotto di alloro o di prezzemolo per ottenere un risultato perfetto.

Maschera al pompelmo

Il pompelmo è ricco di antiossidanti ed un esfoliante naturale presente in natura. Nel caso in cui si vogliano prevenire le rughe d’espressione, o lavorare su quelle già esistenti è il frutto ideale.

Mescolare un cucchiaio di miele con un cucchiaio di scorza di pompelmo e lasciare agire per 25 minuti. In questo modo gli antiossidanti del pompelmo lottano contro i radicali liberi evitando la formazione di altre rughe.

Se invece si desidera una pelle più luminosa si dovranno mescolare due cucchiai di olio d’oliva con 50 grammi di zucchero e 2 cucchiai di scorza di pompelmo.

Questo frutto è anche ricco di vitamina C, ideale per eliminare le macchie scure da esposizione al sole. Infine è rimpolpante poiché la vitamina C stimola la produzione di collagene.

Siero nutriente alle arance

Nel caso in cui si voglia anche preparare una maschera fai da te che perdura nel tempo, un’ottima soluzione sono le arance. Nello specifico, si tratta di un vero e proprio siero rinfrescante e tonificante.

Filtrando il succo d’arancia con un colino e della garza sterile si otterrà una base per una lozione nutriente. Mettere il succo in un contenitore per il ghiaccio e conservarlo in freezer.

Quando si avrà un po’ di tempo e la pelle del viso sarà stanca e affaticata, basterà solo passare il cubetto sulla pelle per ottenere un effetto fantastico.

Ecco quindi quali sono le 3 sensazionali maschere fai da te alla frutta assolutamente da provare per avere una pelle del viso come quella di un’imperatrice della Cina.