Le radiazioni solari possono essere molto dannose se riescono a raggiungere in profondità il derma, provocando conseguenze gravi. Si distinguono in 3 categorie: raggi UVA, UVB, UVC. I primi sono radiazioni elettromagnetiche che causano l’invecchiamento e le macchie della pelle, riuscendo a penetrare in fondo, anche quando il cielo è coperto d’inverno. I raggi UVB sono presenti soprattutto d’estate, dipendono da fattori ambientali e sono responsabili dell’ambita abbronzatura che tutti desiderano. I raggi UVC, molto pericolosi, non raggiungono il suolo. Quindi appare evidente come sia indispensabile proteggersi in maniera adeguata, per non rischiare danni alla pelle.

Vediamo quando e come applicare la crema solare e idratante per prevenire l’invecchiamento e nutrire la pelle proteggendola dal sole.

Usare la protezione tutto l’anno

Molti dermatologi consigliano di utilizzare la crema idratante almeno un’ora prima di applicare la protezione solare, perché altrimenti potrebbe ridurne gli effetti.

Anche se il cielo appare nuvoloso e grigio, è sempre opportuno applicare una crema che possa difenderci dai raggi. Quando arriva il momento di scegliere quale acquistare si deve fare attenzione alla sigla SPF. Questa indica il fattore di protezione solare che va da 6 a 50+, maggiore è il numero più la pelle sarà protetta dai raggi del sole. Le persone che avranno una carnagione molto chiara dovranno applicare una crema ad alto livello di protezione, chi ha la pelle più scura, olivastra potrà permettersi un’esposizione al sole più prolungata.

Bisogna evitare di stare al sole nelle ore critiche dalle 11 alle 16, quando i raggi saranno più forti. Sarà necessario sempre e comunque spalmare la crema solare più volte, a distanza ravvicinata, per evitare scottature ed eritemi. Non scordare le parti più delicate come orecchie, collo, parti macchiate e cicatrici. Chi vorrà utilizzare il make up potrà farlo una volta che la protezione si sarà asciugata bene, esistono anche fondotinta solari che rappresentano un buon compromesso.

