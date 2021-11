A tutti può capitare di attraversare alcuni periodi in cui ci si sente privi di energia, spossati e non avere voglia di fare nulla.

Quando non ci sentiamo in forma è opportuno non lasciarsi andare ma di praticare sport, perché l’attività fisica stimola la produzione di endorfine e serotonina. Infatti, la serotonina viene definita l’ormone del buon umore. È stato dimostrato che con lo sport non si ottengono solo dei risultati estetici e di salute ma anche sull’umore.

Come avere una marcia in più e combattere la stanchezza fisica e mentale con questa gustosa e calda tisana da preparare in pochi minuti.

Oltre allo sport, un valido aiuto per il nostro organismo ci viene offerto dalle tisane.

Per ritrovare la forma sia fisica che mentale una tisana al timo e rosmarino potrebbe fare al caso nostro.

Il timo e il rosmarino sono utilizzati non solo come erbe aromatiche ma anche come piante officinali.

I benefici

La tisana al rosmarino è considerata un ricostituente naturale e risveglia il corpo e la mente. Stimola la memoria e combatte lo stress sia fisico che mentale. È un ottimo stimolante nel caso in cui ci si sente deboli e contrasta i dolori articolari.

I benefici di questa tisana sono tanti, perché oltre a costituire un valido aiuto nei casi sopra elencati contrasta la digestione lenta, l’insonnia, gli sbalzi di umore e la tosse.

I benefici della tisana al timo

Il timo è un erba ricca di calcio, potassio, ferro e tante altre sostanze importanti per il nostro benessere. Secondo alcuni studi aiuterebbe a combattere la stanchezza cronica, problemi di tiroide e artrite. La tisana al timo potrebbe essere assunta anche a livello preventivo, per stimolare il buon funzionamento del sistema immunitario e contrastare i radicali liberi.

Come preparare la tisana al timo e rosmarino

In un contenitore ermetico di vetro versare la stessa dose di timo e rosmarino, mescolarli bene e chiudere.

Versare due cucchiaini della miscela in una tazza di acqua bollente. Attendere cinque minuti e poi filtrare. Aggiungere mezzo cucchiaino di miele.