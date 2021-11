Con l’arrivo dell’inverno molti proprietari si domandano se sia necessario far indossare un cappottino al proprio cane durante le passeggiate. Specialmente alla sera, quando piove o c’è molto vento, è naturale preoccuparsi per la salute del nostro cucciolo. Sappiamo bene che alcune razze necessitano davvero di un cappottino quando fa freddo, mentre altre sono state selezionate apposta nei secoli per resistere al gelo del grande Nord. Ma se il nostro cane è un meticcio, come possiamo capire se ha bisogno del cappottino oppure no? Vediamo qualche semplice regola per farci un’idea.

Ecco come capire se il nostro cane meticcio ha davvero bisogno del cappottino

Non è mai bene lasciare qualunque cane, anche quello più robusto, esposto agli elementi per troppo tempo senza un riparo. Detto questo, insomma, il nostro cucciolo necessita di un cappottino anche quando lo portiamo in passeggiata solo per pochi minuti? Ecco come capire se il nostro cane meticcio ha davvero bisogno del cappottino.

Presenza del sottopelo

I cani meticci possono avere o non avere il sottopelo. Il sottopelo è uno strato di pelo solitamente più morbido e fitto che si trova al di sotto dello strato lungo più esterno, e serve per isolare termicamente il cane. Alcune razze lo posseggono, altre no. Per i cani meticci, dipende da individuo a individuo.

Se il nostro cane non ha il sottopelo, è più probabile che abbia bisogno di un cappottino quando le temperature sono molto rigide.

Dimensioni e lunghezza delle zampe

Gli animali più piccoli hanno più difficoltà a mantenere la temperatura corporea. Questo avviene perché rispetto alla loro massa hanno una superficie maggiore esposta agli elementi attraverso cui si disperde il calore. A parità di pelo, quindi, un cane più piccolo avrà più freddo di uno più grande. Inoltre, un cane con le zampe più corte e con il corpo più vicino al terreno potrebbe prendere freddo più facilmente. Soprattutto se lo portiamo in un prato, un cane piccolo soffre l’umidità più di uno grande. Se il nostro cane è di piccola taglia e ha le zampe corte, meglio coprirlo con il cappottino.

Corporatura

Oltre al pelo e alle dimensioni, c’è anche da considerare la corporatura del cane. Se il nostro amico a quattro zampe ha un corpo massiccio e muscoloso, saprà mantenersi al calduccio molto meglio. Se invece abbiamo un cane esile e longilineo, che assomiglia a un levriero, o a un pincher, potrebbe beneficiare del cappottino.

E a proposito di cani in passeggiata, è importante pulire sempre il nostro cucciolo quando torniamo da un’escursione per evitare che si sprigionino cattivi odori. Ma attenzione, non bastano bagno e spazzolatura, molti dimenticano questo passaggio cruciale per evitare che il cane puzzi.