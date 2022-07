Il viso non è altro che il nostro biglietto da visita, dal momento che è la prima parte di noi generalmente osservata dai nostri interlocutori. In particolare, ci focalizziamo sull’espressione e uno dei fattori più importanti che la condizionano è costituita dalle sopracciglia. Tant’è che modificarle in un qualsiasi modo riesce a modificare in maniera abbastanza radicale il nostro aspetto. Sarà anche per questo che così tante persone le curano cercando di regolare spessore e forma.

In effetti, è tutto un tripudio di pinzette e cera, ma anche permanenti, sopracciglia tatuate o colorate con l’hennè. Tutto nel tentativo di ottenere le sopracciglia perfette, anche se questo spesso ci costringe a spendere cifre anche importanti. Esiste, però, un rimedio della nonna che possiamo realizzare direttamente in casa spendendo pochissimo grazie a un singolo frutto.

La moda degli ultimi anni predilige non solo delle sopracciglia speculari e dalla forma piuttosto definita. Infatti, alle finissime ali di gabbiano ora si contrappongono delle sopracciglia folte e di carattere, che riescano ad attirare lo sguardo.

Ecco perché potrebbe risultare interessante utilizzare il limone, ricco di vitamina C e B. Queste infatti favorirebbero la crescita dei peli e li renderebbero persino più forti.

Non solo sopracciglia tatuate o con henné perché possiamo renderle folte anche grazie a questo frutto

Prendiamo quindi il limone, possibilmente biologico o del nostro giardino, e tagliamone due fettine piuttosto sottili. Strofiniamo le delicatamente sulle sopracciglia, sdraiandoci e posizioniamole sopra lasciandole agire per una ventina di minuti.

Passato questo tempo, è importante risciacquare la zona con dell’acqua tiepida. Oltretutto, se ci esponessimo al sole nelle ore successive, il limone potrebbe creare delle macchie più chiare sulla pelle.

In alternativa, possiamo tritare la buccia di un limone con un frullatore per poi aggiungere un cucchiaio di olio di cocco. Mettiamo questa miscela in un barattolo e aspettiamo due settimane. Al loro termine, potremmo applicare la crema sulle sopracciglia con un dischetto di cotone o con un cotton fioc prima di andare a dormire. In ogni caso, meglio risciacquare ed evitare l’esposizione al sole subito dopo.

Quindi la risposta è non solo sopracciglia tatuate, ma anche una routine naturale a base di limone. Ora non ci resta che scegliere il taglio di capelli perfetto per l’estate 2022.

Lettura consigliata

Le donne che osano adorano questo taglio di capelli corto che ringiovanisce anche dopo i 50