Le scarpe protagoniste di questo periodo sono indubbiamente aperte. Per questo motivo diventa importante dedicare ai piedi le giuste coccole di bellezza. Il risultato è ancora più soddisfacente quando entrano in gioco ingredienti comuni che quasi tutti possiedono.

Ecco, quindi, come avere piedi perfettamente curati e morbidi grazie a questi ingredienti naturali da combinare tra loro. Si tratta di scegliere tra 3 grandi categorie: un prodotto esfoliante, un’opzione liquida e un’aggiunta bonus.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quali sono i migliori prodotti naturali esfolianti

Bisogna immaginare questa guida che le esperte di Beauty desiderano fornire alle Lettrici un po’ come una ricetta. Verranno quindi spiegate le 3 categorie d’ingredienti prima elencante e bisognerà sceglierne uno per tipo.

La prima categoria è quella dei prodotti esfolianti. Rientrano in questo gruppo, ovviamente, il sale, lo zucchero (anche di canna), la granella grossolana di chicchi di caffè o fondi, i chicchi di riso macinati, l’argilla in polvere e l’avena.

Il sale è particolarmente ruvido rispetto allo zucchero ed è quindi perfetto per un’azione più incisiva. Il fondo di caffè è un riciclo perfetto ed ha importanti proprietà sulla pelle per via della caffeina.

Quali liquidi aggiungere agli esfolianti

Per i liquidi consigliamo di scegliere tra olio di cocco, miele, latte, yogurt e olio vegetale come quello d’oliva o l’olio di mandorle dolci. L’olio di cocco ha un alto potere idratante e rinfrescante sui piedi. Quello d’oliva, però, è notevolmente più economico e versatile ed è presente in ogni dispensa casalinga.

Per lasciare anche un intenso aroma sui piedi, consigliamo di puntare sull’olio di mandorle dolci o sul miele, con proprietà curative e lenitive. Lo yogurt, invece, tonifica la pelle ed è ricco di probiotici.

Ecco come avere piedi perfettamente curati e morbidi grazie a questi ingredienti naturali

L’ultima grande categoria è quella dei prodotti bonus. Si tratta di aggiunte che spaziano dagli agrumi, come il limone o il pompelmo, alla frutta tropicale, come ananas o papaia. È possibile, inoltre, utilizzare erbe o spezie diversissimi, tra cui la camomilla, che attenua anche rossori e imperfezioni, la menta o il basilico.

Poi ancora zenzero e chiodi di garofano. Un’altra possibile aggiunta sono i fiori secchi, come la lavanda o la calendula essiccata. Consigliamo, al riguardo, la lettura di questo altro precedente articolo. In ultimo anche tè, cioccolato e oli essenziali.

Molto dipenderà dall’affetto sperato e dalla disponibilità degli ingredienti. Unire quindi un ingrediente per ogni categoria e applicare sui piedi con movimenti circolari per circa 10 o 15 minuti per poi risciacquare.