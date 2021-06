Quando l’orecchio è ostruito significa che c’è un accumulo di cerume. Normalmente l’orecchio si pulisce da solo. Nel caso ciò non succede, esiste un rimedio naturale per togliere la fastidiosissima sensazione di orecchie otturate e ovattate. Se invece, si ha mal d’orecchio bisogna assolutamente consultare un medico, in questo caso l’orecchio non è istruito ma infiammato.

Esiste un rimedio naturale per togliere la fastidiosissima sensazione di orecchie otturate

Per capire se l’orecchio è otturato, di solito si ha una sensazione di prurito o una sensazione che qualcosa tiri al suo interno. Non abbiate paura, di solito con questo rimedio naturale il problema si risolve subito.

Tuttavia, se i sintomi sono: mal di testa, nausea, febbre e vertigini, bisogna consultare un medico. In quanto, questi non sono segni di otturazione ma di infezioni ed è il caso di consultare un otorino.

Ma vediamo i rimedi naturali per liberare il condotto uditivo. Un rimedio casalingo particolarmente utilizzato è il bagno di vapore con camomilla per almeno dieci minuti. Versare u cucchiaio di camomilla in due litri di acqua calda. Coprire la testa con un asciugamano e tenere l’orecchio ostruito sul vapore.

La camomilla fa sciogliere il cerume secco, protegge dai batteri e pulisce il condotto uditivo.

Un secondo rimedio consiste nel pulire l’orecchio con olio vegetale, è ottimo anche l’olio di oliva. Utilizzare olio di alta qualità in modo che nell’orecchio non penetri nessuna sostanza nociva.

Per utilizzare questo metodo è sufficiente scaldare alcune gocce di olio (appena tiepide) e metterle nell’orecchio otturato. Lasciare agire l’olio per cinque minuti, è consigliato coprire l’orecchio con un batuffolo di cotone. Poi, sciacquare bene l’orecchio con acqua tiepida.

Come prevenire l’otturazione

Il cerume è completamente naturale e protegge l’orecchio dai batteri. Tuttavia, se rimane troppo cerume nel condotto uditivo può accumularsi e ostruire l’orecchio.

È sconsigliato utilizzare i cotton fioc che tendono a spingere il cerume giù nel condotto uditivo. Mentre, è consigliato pulire regolarmente l’orecchio con un panno morbido.