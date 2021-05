Le cure offerte al corpo sono ancor più piacevoli se naturali. La Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa intende illustrare ai Lettori un modo naturale di esfoliare il corpo e garantire la giusta idratazione alla pelle. Questi straordinari cubetti di lavanda e rosa profumeranno la pelle e la renderanno morbida come seta già alla prima passata. Bisogna utilizzare davvero pochi ingredienti naturali e il risultato conquisterà davvero tutti.

Ingredienti per cubi di scrub alla lavanda e rosa

60 grammi circa di burro di karité;

60 grammi di olio di mandorle;

200 grammi di zucchero semolato;

10 gocce di olio essenziale alla lavanda;

10 gocce di olio essenziale alle rose;

Come preparare i cubetti

Questi straordinari cubetti di lavanda e rosa profumeranno la pelle e la renderanno morbida come seta già alla prima passata. Per realizzarli occorrerà prima sciogliere il burro di karité sul fuoco. Bisognerà sciogliere il burro a bagnomaria sul fuoco e molto lentamente. Eliminare dal fuoco e attendere qualche minuto il raffreddamento del liquido.

Aggiungere anche l’olio di mandorle e mescolare fino ad amalgama completa dei due ingredienti. Dividere il composto in due parti e aggiungere rispettivamente l’olio essenziale di lavanda e quello di rose. Aggiungere anche lo zucchero semolato. È possibile scegliere e usare anche lo zucchero di canna.

Realizzazione e tempo di posa

Una volta che gli ingredienti risultano tutti perfettamente amalgamati, versarli in uno stampino per ghiaccio. Questo consentirà di realizzare piccoli scrub monodose davvero molto pratici da usare. Basterà lasciarci nel congelatore per almeno una mezzoretta.

Suggeriamo di non provare a sfilarli prima altrimenti i cubetti tenderanno a sfaldarsi. In alternativa al burro di karité è possibile anche scegliere di usare il burro di cacao. Entrambi esistono in commercio sia online che nei negozi di erboristeria più forniti.

Utilizzo e possibili varianti

Per usarli basterà strofinarli sul corpo sia sotto la doccia che fuori. Non consigliamo comunque di applicarlo anche sul viso in caso di pelli particolarmente sensibili. Per conservarli basta riporli in un contenitore dotato di chiusura ermetica e riposto in un luogo fresco. Ecco invece altre possibili varianti altrettanto naturali.