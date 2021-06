Questa è la stagione in cui curare i piedi diventa d’obbligo. Sempre esposti e ben in vista, non possono certo apparire trascurati.

Per chi soffre quindi di sudorazione eccessiva spesso accompagnata da cattivi odori, diventa veramente necessario correre ai ripari.

La eccessiva sudorazione ai piedi, infatti, comporta non solo disagi ma anche un rischio di sviluppo microbico.

Le cause alla base di una eccessiva sudorazione ai piedi possono essere molteplici.

Potrebbe esserci alla base un problema di circolazione, oppure uno squilibrio ormonale.

Ma i piedi sudati possono avere anche cause psicologiche ed essere dunque un problema di natura emotiva.

1 solo prodotto per dire addio a sudorazione eccessiva dei piedi e cattivi odori

È necessario premettere che durante la stagione estiva, a causa dell’innalzamento delle temperature, i piedi sudano se si indossano scarpe con materiali non traspiranti.

Occhio quindi alle calzature che si scelgono!

Sarebbero da preferire quelle fatte con materiali traspiranti. E se si opta per le scarpe chiuse, tipo le sneakers, sarebbe opportuno indossare calzini di cotone.

Sembrerà inoltre strano ma anche l’idratazione gioca il suo ruolo fondamentale.

È dunque importante idratarsi bene e in maniera regolare.

Fatte queste premesse passiamo ora ai rimedi da utilizzare quando la sudorazione è eccessiva e quindi anche l’imbarazzo di mostrare piedi sudati e a volte anche puzzolenti.

Tante le soluzioni che offre il mercato, con prodotti il cui prezzo può variare portando anche a spese esponenziali.

Oggi con il Team di ProiezionidiBorsa vi proporremo un rimedio naturale e poco costoso.

Pediluvio con il tè nero

Basterà fare un pediluvio! Mettendo quindi in una bacinella una tazza di tè nero forte e acqua preferibilmente fresca.

Il tè nero quindi, con le sue proprietà deodoranti ed antimicrobiche, ci sarà di ausilio per la risoluzione del problema!