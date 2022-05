L’allentamento delle restrizioni ha, finalmente, riportato in auge viaggi e spostamenti. Negli scorsi due anni in molti hanno preferito la meravigliosa Italia rispetto all’estero. Oggi, invece, sarà possibile ricominciare a spostarsi verso posti più lontani. Nonostante questo, tuttavia, si consiglia di consultare sempre attentamente siti ufficiali per verificare l’eventuale presenza di quarantene o tamponi obbligatori in entrata o uscita. Tra le mete più gettonate possiamo trovare isole che hanno come protagonista il mare, ma anche città come Marrakech o il Portogallo. Per un viaggio low cost al mare molti scelgono anche la Bulgaria. Prima di partire, consultare il sito Viaggiare Sicuri per rimanere sempre informati sulla propria meta. Tra i posti da visitare in Bulgaria troviamo la capitale Sofia, ma anche Plovdiv e la bellissima Burgas, affacciata sul Mar Nero.

Per un viaggio low cost al mare molti scelgono di andare in vacanza in questo posto economico con storia affascinante e sabbia finissima

Sofia è la capitale della Bulgaria ed è il luogo in cui atterra la maggior parte degli aerei provenienti dall’Italia. Una città dalla storia travagliata che saprà affascinare il visitatore con i suoi monumenti e le sue strade. La prima cosa da vedere a Sofia è, forse, anche la più famosa. Si sta scrivendo della Cattedrale Aleksandr Nevskij, un vero e proprio simbolo costruito tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Una chiesa che colpirà subito per la sua magnificenza e le dimensioni importanti. Internamente è arricchita da marmi e oro, ma anche da icone sparse ovunque.

Ma una delle chiese più antiche della città è quella di Santa Sofia, voluta dall’imperatore Giustiniano. Il più antico edificio di Sofia è, però, la Rotonda di San Giorgio. Gli appassionati di musei, poi, potranno fare un giro al Museo Archeologico Nazionale di Sofia e alla Galleria d’Arte Kvadrat 500.

Plovdiv

A un’ora e mezza di distanza da Sofia sorge la caratteristica Plovdiv, facilmente raggiungibile anche con il treno. Si può tranquillamente visitare in un giorno e questo la rende un’ottima scelta per una gita partendo dalla Capitale. Tra i principali monumenti da vedere troviamo l’anfiteatro romano, uno dei meglio conservati. Si trova nel centro della parte vecchia della città e la visita si rivelerà veramente low cost. La seconda attrazione da non perdersi a Plovdiv è la porta di Hisar Kapia, risalente all’epoca medievale. Anche lo stadio romano merita una visita, benché peggio conservato rispetto all’anfiteatro.

Burgas

Chi, invece, cerca il mare non dovrà farsi scappare la favolosa Burgas, affacciata sul Mar Nero. Oltre ad una passeggiata per le vie della città alla scoperta di chiese e monumenti, ci si potrà distendere su alcune spiagge molto tranquille. Tra queste troviamo la spiaggia Irakli, a circa 50 km da Burgas, caratterizzata da acqua cristallina e sabbia dorata.

Oltre a questa, anche la spiaggia Kavatsite, sempre ad un’oretta da Burgas, saprà accogliere il viaggiatore con la sua sabbia finissima e l’acqua limpida. Chi è in cerca di divertimento non dovrà farsi scappare la località di Sunny Beach, una sorta di Ibiza low cost. Qui si troveranno discoteche, locali e spiagge a prezzi stracciati. Un vero e proprio parco giochi adatto a chi è in cerca di vita notturna, meno adatto a chi vuole rilassarsi.

Approfondimento

Per andare in vacanza spendendo pochissimo la meta ideale è questo borgo con le sue spiagge di sabbia dorata a poche ore dall’Italia