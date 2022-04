Con l’arrivo dell’estate potrebbe essere arrivato il momento giusto non solo per rinnovare l’armadio, ma anche il nostro colore di capelli. Niente paura, però, le tendenze di quest’anno non portano a nessun stravolgimento epocale. Anzi, l’estate 2022 sarà tutta all’insegna della naturalezza, sia nel trucco che per i capelli.

Ciò non vuol dire, però, che dobbiamo rassegnarci a tonalità noiose, ma abbracciare quelle piene e luminose di tendenza in questo momento. In questo modo riusciremo a valorizzare il nostro incarnato e i tratti del nostro viso, sentendoci più belle con cambiamenti anche minimi.

L’importanza della luce

Ogni incarnato risulta più luminoso in base ai colori che gli si accostano. Secondo l’armocromia, infatti, il nostro viso risulta più luminoso con tinte castane, bionde o rosse a seconda del colore della pelle.

In ogni caso, però, la luminosità dei capelli è di vitale importanza, soprattutto quest’estate. Ecco perché tornano in voga delle tecniche quasi vintage come balayage e color blocking. Quindi, se anche non abbiamo intenzione di stravolgere il nostro colore naturale, possiamo comunque renderlo più alla moda con qualche tocco di luce.

Sono questi i colori per capelli più in voga nell’estate 2022 per un ritorno al look naturale ed elegante

Quest’estate la parola chiave è naturalezza, dal momento che a farla da padrone sono proprio le tinte naturali. Ciò che fa la differenza è la tonalità e la lucentezza.

In particolare, ora è di gran voga il rosso ramato, ma anche il biondo fragola, una tonalità molto particolare che riscalda il colore freddo del biondo in modo inaspettato.

Allo stesso modo continua la popolarità del biondo platino, tendendo al perlato e persino all’argento. Torna di moda anche il blocking, che consiste in una una base più scura con lunghezze molto più chiare.

Dall’inverno all’estate sopravvive anche il castano intenso color cioccolato, ma con qualche tocco di luce. Ecco infatti che torna lo shatush e il balayage, che si concentra soprattutto intorno al viso così da incorniciarlo e illuminarlo.

Infine, arriva una particolare combinazione di tonalità con il Sunshine Blonde. Dalle lunghezze alle punte, infatti, si notano ciocche di biondo platino e norvegese, ma persino biondo cenere e biondo scuro. Se realizzato con maestria, il risultato può essere estremamente naturale, come dei capelli baciati e trasformati dal sole.

Lettura consigliata

Per la moda estate torna questo capo comodo e adatto a ogni tipo di fisico e per tutte le occasioni